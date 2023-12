El autor Steve Bello publica 'Soñadores', una novela juvenil "llena de misterio, amistad y fantasía"

El propio Steve Bello destaca de 'Soñadores', su nueva obra, "su fluidez y su capacidad descriptiva" ya que "permite imaginar lo que lees", toda vez que además es "una historia no tan larga ideal para quienes les gusta la lectura y para aquellos que les cuesta leer una buena historia con muchas páginas"."Normalmente soy una persona con muchas ideas, creativo y desde hace mucho tiempo he querido reflejar todo ello en historias que pueda compartir con la gente, no obstante, mi inspiración principal ha sido mi familia, hay varios detalles de mi núcleo familiar descritas a lo largo de la trama", ha indicado en una nota de la editorial Círculo Rojo.

El sello de autoedición asegura que "el lector va a encontrar, según las palabras del autor, con el comienzo de una saga juvenil, de amistad, misterio y fantasía".

La publicación cuenta la historia de Summer, quien "sumida en un profundo desconcierto, inicia su día con un evento inesperado. Una nota y varias pistas son los elementos que tiene para descubrir que lo que parecía un hecho catastrófico se convertiría en una aventura para recobrar sus recuerdos olvidados".

Así, explica que "acompañada de Park, poco a poco descubre su pasado reciente, la revelación del secreto mejor guardado que comparte con sus amigos y que le hará darse cuenta de que ella es mucho más de lo que creía ser y que el equilibrio del mundo está en sus manos. Todo esto mientras su memoria va recordando hechos y personajes importantes de su vida, su pasado y su papel protagónico en el mundo que está por descubrir".

Steve Bello es un escritor novel de nacionalidad mexicana, egresado de la Upiicsa-IPN. Actualmente vive en Madrid, desde donde se estrena con esta obra "llena de misterio, amistad y ficción". Totalmente inspirado por su hija adolescente, una pasión por la escritura y la creación de personajes, ha manifestado interés desde pequeño para contar historias e "imaginar más allá de este mundo".

Le gusta conocer nuevos lugares junto con su familia, para inspirarse y, sobre todo, tomar elementos de su entorno e integrarlos en una narrativa "que te atrapa y te transporta para hacerte sentir parte de la historia", según la firma editorial.