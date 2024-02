Subdelegado avisa sobre protestas de agricultores que no están autorizadas y Fuerzas del Estado ponen sanciones

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha avisado este martes de que la tractorada en protesta por la situación del campo es "una concentración no autorizada, es decir, no está comunicada en tiempo y forma como para realizarla, como corresponde a la normativa vigente", por lo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "están actuando poniendo las sanciones correspondientes que se cursarán a su debido momento".

Así lo explicado Salas, que ha detallado que desde la pasada noche "empezaron los tractores a moverse y se han concentrado, básicamente, en tres puntos", siendo "los principales, el núcleo logístico de Antequera y en el puerto de Málaga, que es donde tenemos los principales problemas".

Ha indicado, asimismo, que los servicios de información, a través de las redes sociales, tenían "previsto más o menos las actuaciones que iban a realizar y por eso a lo largo de toda la noche, por ejemplo, la Guardia Civil ha podido determinar o salvar algunas vías de comunicación para que no accedieran por ellas, debido al problema de comunicación que iba a producirse en la provincia". "Gracias a esa actuación, tanto de Guardia Civil como de la Policía Nacional, a lo largo de toda la noche, las actuaciones no han sido más perjudiciales para la libre circulación de personas a lo largo del día", ha señalado, al tiempo que ha dicho que "si no hubiera sido mucho peor".

Por ello, ha agradecido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional "que desde primerísima hora de la noche han estado pendiente y trabajando para asegurar la circulación y sobre todo la actividad económica de la provincia de Málaga". "Es un trabajo impresionante que quiero destacar, porque muchas veces no es conocido ese trabajo que se realiza a cualquier hora del día, en cualquier momento y en cualquier lugar", ha valorado.

De igual modo, ha dicho que, "como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como digo, primero, respetar el derecho de manifestación, que es perfectamente legítimo, pero también hay que respetar el derecho de los ciudadanos a la libre circulación y a la libre actuación; y sobre todo respetar también las mercancías que entran y salen y la actividad económica de la provincia de Málaga". Al respecto, ha recordado que el Puerto de Málaga es "fundamental" para ello.

Por último, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha destacado la gestión del Ejecutivo central y ha asegurado que "este Gobierno es el que más ha hecho por los agricultores". "Hay 4.000 millones de euros que se han movilizado en los últimos años para los agricultores y las agricultoras españolas. Es el Gobierno que más ha movilizado, que más ha ayudado a los agricultores en los últimos años", ha concluido.

Las protestas de los agricultores este martes por la situación del campo, que tienen lugar en distintos puntos de España, también se están produciendo en Málaga capital, donde los accesos de San Andrés y Alameda de Colón al puerto de Málaga han sido bloqueados.

Así, los manifestantes con los tractores se han situado durante la madrugada, y ahí continúan, en las inmediaciones del puerto de Málaga y han bloqueado con neumáticos, algunos de los cuales han hecho arder, los accesos a la zona portuaria.

Tras ello, la Policía Local se ha visto obligada a cortar el tráfico en el eje litoral y Alameda de Colón. Actualmente, permanece el corte en eje litoral desde calle Córdoba hasta calle Princesa en sentido oeste y desde esta última hasta Alameda de Colón en sentido este. Asimismo, el tráfico es lento en el Paseo del Parque y la Alameda Principal sentido oeste debido a las protestas.

De hecho, también los tractores han cortado el acceso de Alameda de Colón a avenida Manuel Agustín Heredia. De igual modo, la Policía Local de Málaga ha cortado la avenida de Andalucía sentido este desde Plaza Poeta Manuel Alcántara.

Las protestas de los agricultores también se están produciendo en otros puntos de la provincia de Málaga, como en la zona de Antequera, así como en el resto de la comunidad andaluza y otros puntos del país.