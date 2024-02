Subdelegado, abierto a reunirse con la Junta: "Es necesario que las administraciones se pongan de acuerdo"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, cree que "es necesario que las distintas administraciones se pongan de acuerdo para mejorar ya sea la movilidad, ya sea otros problemas que tiene la provincia de Málaga", como la sequía, y se ha mostrado abierto a mantener encuentros institucionales en este sentido."La Junta de Andalucía ya sabe, yo lo he dicho en todas las entrevistas que estamos dispuestos a cualquier reunión que ellos estimen oportuna para mejorar los distintos aspectos de la provincia; es que no puede ser de otra forma, aquí no podemos ir cada uno por nuestra cuenta", ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

Así, ha indicado que la movilidad es "un problema importante", pero también se ha parado en el de la sequía, "que es acuciante", porque, ha dicho, "si sigue avanzando como está, vamos a tener serios problemas este verano". "Vivimos sobre todo del turismo y de la agricultura, dos sectores que se verían muy afectados por culpa de la sequía", ha señalado, por lo que ha pedido "un poquito de responsabilidad a la Junta de Andalucía, que actúe ya".

Salas ha señalado que hasta ahora "la colaboración ha sido un poco mínima". "El Ejecutivo de Juanma Moreno solo colabora con el de España cuando se ve obligado a hacerlo", ha señalado y ha lamentado que en el tema de la sequía "lo único que hacen es poner piedrecitas o poner pegas cuando el Gobierno de España, por ejemplo, ha acudido en auxilio de la Junta de Andalucía declarando de interés general la obra de una desaladora y poniendo el dinero para la misma".

Al respecto, ha indicado que el Gobierno andaluz "ha tardado ocho meses solo en buscar el sitio y ahora está poniendo pegas para el proyecto de la misma". "Es decir, que es un Gobierno que no colabora en absoluto nada", ha señalado, apuntando que "del PP con la provincia de Málaga ya lo sabemos, nunca han hecho nada por la provincia y lo sigue sin hacer", igual, ha señalado, que el partido a nivel nacional.

SEQUÍA

En cuanto a la sequía, ha recordado que la Junta lleva ya cuatro decretos. "¿Eso qué significa? Que los anteriores o no se han hecho o las medidas no eran las adecuadas por lo cual, tanto responder una pregunta o a otra nos lleva a irresponsabilidad de la Junta de Andalucía. ¿Cuántos decretos de sequía van a sacar más para que Málaga esté en mejores condiciones?", ha criticado.

Salas ha indicado que "como la competencia de la provincia es de la Junta de Andalucía, nosotros estaremos a la ayuda", señalando que "también han pedido ayuda por si hiciera falta traer barcos y hemos dicho que sí, que por supuesto", apuntando que "tenemos sequía en toda Andalucía y curiosamente el 90% de las restricciones que está habiendo son en las cuencas de la Junta de Andalucía, se ve que uno está haciendo más los deberes y otros menos".

Sobre sanidad, "donde también las competencias son de la Junta de Andalucía", ha recordado que "cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía había grandes manifestaciones por la mejora de la sanidad y ahora envidiamos la sanidad que teníamos en aquellos años; estamos mucho peor que entonces".

Pese a ello, ha manifestado "también el Gobierno de España acude en auxilio de la Junta de Andalucía a mejorar la sanidad", con acciones como la compra de grandes equipos electrónicos médicos para los hospitales de Málaga o la construcción del centro de salud de Nerja, "con una inversión de nueve millones y medio de euros"."Seguimos trabajando y seguimos colaborando o intentando colaborar en lo que es mejora de la provincia a pesar de esa falta de empatía y de interés por parte de la Junta de Andalucía", ha incidido el subdelegado.

MOVILIDAD

Salas ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está haciendo un esfuerzo inversor importantísimo en la provincia de Málaga" en materia de movilidad, citando los 270 millones de euros en el eje Algeciras-Bobadilla, que "es fundamental no sólo para la provincia de Málaga, sino para España y para Europa para el tráfico de mercancías" y que va a suponer "un desarrollo enorme para la comarca de Antequera".

En materia ferroviaria ha reiterado actuaciones a desarrollar de mejora del Cercanías para disminuir los tiempos de 20 a 15 minutos "con una inversión en torno a unos 40 millones de euros y un desdoble de la vía que es necesario en un tramo entre el aeropuerto y el Campamento Benítez", y que se ha llevado el tren hasta el Caminito del Rey. "Tanto una como otra son las primeras actuaciones de mejora que se realizan del Cercanías desde que se puso en funcionamiento en 1975. Es decir, el esfuerzo de este Gobierno queda claro", ha dicho.

TREN LITORAL

Cuestionado por el tren litoral, Salas ha afirmado que en los últimos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con Manuel Chaves en la Junta, se llegó"a un acuerdo para afrontar el tren litoral, pero hubo un cambio de gobierno y fue la ministra del PP Ana Pastor la que suspendió todos los estudios que había".

Respecto a las palabras del secretario de Estado de Transportes, que generaron la polémica sobre este tren, ha señalado que "se comprometió a estudiar" el documento presentado por el Ayuntamiento, que no fue remitido a la Subdelegación. "No hemos dicho que no se va a hacer nada, ni hemos dicho que se va a hacer todo. Hemos dicho que vamos a recepcionar ese documento y los técnicos lo estudiarán para ver", ha señalado.

Asimismo, respecto a que Cataluña y País Vasco van a recepcionar las competencias del Cercanías, ha afirmado que "en el Parlamento andaluz, por parte de los partidos de la oposición, se pidió a Moreno que hiciera lo mismo y el PP votó en contra"."Porque no quiere desarrollar ese punto del Estatuto de Autonomía que lo permite hacer y ese Estatuto de Autonomía permite que la Junta de Andalucía abordara el tren litoral", ha dicho el subdelegado, que ha criticado "la hipocresía del PP malagueño, de las administraciones del PP cuando ellos paralizaron los proyectos del tren litoral, cuando pueden tener las competencias del tren litoral y se han negado, pero sin embargo manifiestan que lo haga otro". "Me parece cínico, hipócrita y lamentable", ha dicho.

Así, ha asegurado que desde el Gobierno "no vamos a dejarnos llevar por lo que diga el PP, sino que vamos a actuar por la responsabilidad ante la provincia de Málaga".

Cuestionado por las mociones en ayuntamientos gobernados por el PP y en Diputación para que el Ejecutivo realice ese tren, considera que "son a nivel político, a nivel de ataque al Gobierno" e incide en que "suelen ir para reclamar algo al Gobierno en lugar de asumir sus propias competencias", señalando igualmente a los encuentros de los 'populares' con partidos y colectivos "porque estamos preparando los presupuestos generales, cuando ellos no lo han hecho con los presupuestos de la Junta"."Desgraciadamente hemos llegado a unos niveles que se ha dejado el diálogo y el consenso atrás y parece de otra época. Tenemos que volver a esa senda de diálogo y consenso de los responsables institucionales y dejar esa lucha para los niveles políticos del partido", ha apostado.

En cuanto a otras infraestructura de movilidad, se ha referido a mejoras en carreteras por valor de 76 millones de euros y a los estudios para mejorar accesos a la ciudad desde la zona oriental, con el fin de acabar con los atascos en la zona de Rincón de la Victoria, así como a las actuaciones en los túneles."La responsabilidad de este Gobierno con la provincia de Málaga es indudable a nivel de infraestructura y como suelo decir siempre, todas las grandes infraestructuras de la provincia de Málaga han venido de la mano de gobiernos socialistas y vamos a seguir trabajando por la provincia", ha concluido.