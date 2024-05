Subrayan la labor de la ONCE en el acceso al mercado laboral de personas con discapacidad

Ayuntamiento de Jaén, Diputación y Junta de Andalucía han coincidido en subrayar la labor de la ONCE en el acceso al mercado laboral de personas con discapacidad. Así lo han manifestado durante la clausura de la jornada titulada 'Empleo y Grupo Social ONCE: Súmate', que ha organizado dicha entidad junto a la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) en el marco de la celebración de la Semana del Grupo Social ONCE.

En esta jornada, empresas de la provincia de Jaén han contado su experiencia y trabajo para avanzar en la inclusión y en la sensibilización.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha manifestado en su intervención que esta semana de actividades, que arrancó el pasado 13 de mayo, ha permitido conocer "la labor impagable" que realiza la fundación ONCE en todo el territorio nacional, pero de manera especial en la provincia de Jaén, donde "facilita oportunidades laborales a personas con dificultades visuales, pero también con otras discapacidades"."Si la ONCE no existiera, habría que inventarla, no sólo por la ilusión que genera su sorteo, sino por la ilusión de esas personas que necesitan una oportunidad para acceder al mercado laboral y que a través de la ONCE lo consiguen", ha dicho el presidente de la Administración provincial.

Asimismo, Reyes ha felicitado a esta entidad y la Confederación de Empresarios de Jaén por la realización de esta jornada dirigida a mostrar a las empresas jiennenses "la capacidad de estas personas y a poner en valor su gran cualificación con el objetivo de facilitar su inserción laboral".

En este sentido, ha señalado que contar con la CEJ como aliado en esta materia "abre muchas y muy interesantes vías de cooperación con el tejido empresarial jiennense de cara a la contratación de personas con discapacidad".

Por su parte, el presidente de los empresarios, Bartolomé González, ha resaltado la colaboración activa con la ONCE, al tiempo que ha elogiado el trabajo que el Grupo Social ONCE desarrolla. "Son el cuarto empleador no público en España y el primero del mundo en trabajo para personas con discapacidad. Más de 68.700 personas forman parte de la plantilla Grupo Social ONCE", ha dicho González.

También la delegada de Empleo, Ana Belén Mata, ha puesto el acento en "la excelente labor" de la ONCE en pro de la integración social de las personas con discapacidad, que para que sea plena, según ha coincidido la delegada, es básico tener un trabajo.

Mata ha reseñado que las personas con discapacidad son un colectivo vulnerable, que soporta cifras elevadas de paro, y que por tanto requiere de más ayuda "para llegar a la meta del empleo". En este sentido, ha destacado el compromiso de la Consejería de Empleo por sumar en esta dirección, "por avanzar hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva en la que nadie se quede atrás".

En su intervención, también ha indicado que Empleo dispone de diversas herramientas y programas para impulsar la formación y el empleo de personas con discapacidad, como son los centros especiales de empleo, con ayudas a la creación y el mantenimiento de empleo, y la red Orienta, con unidades específicas especializadas en este colectivo, entre otros.