Sun&Blue Congress inaugura su primera edición en Almería con 890 inscritos y 169 ponentes

Sun&Blue Congress, el congreso de turismo y economía azul que acoge Almería hasta el próximo viernes, ha inaugurado este miércoles su primera edición en el Palacio de Exposiciones y Congresos 'Cabo de Gata - Ciudad de Almería' con 890 personas registradas para participar en un evento con 169 ponentes, 22 expositores y la colaboración de 25 asociaciones del sector.

Promovido por beon.Worldwide, la primera jornada de celebración ha centrado su agenda en el acto inaugural; una plenaria con Theresa Zabell, bicampeona olímpica de vela y presidenta de Fundación Ecomar; y dos ponencias en las que se ha expuesto cómo será el turista del futuro y el caso de éxito Macenas Mediterranean Resort, según ha indicado la Diputación en una nota.

En cuanto a mesas de debate, se han desarrollado un total de trece paneles de discusión que han abordado temáticas como inteligencia artificial y tecnologías que revolucionan el turismo; eventos con el mar como protagonista; clústeres como dinamizadores del turismo en las regiones costeras; descubriendo los sabores del turismo azul; certificaciones de calidad como herramientas de competitividad; integración puerto vs ciudad; o la integración de las playas en los núcleos urbanos mediante criterios de sostenibilidad.

Asimismo, se ha hablado sobre la formación de líderes del turismo azul; turismo azul en el marco de la Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible; nuevas tendencias de compra en el turista; estrategias de marketing; accesibilidad en infraestructuras turísticas y recursos naturales; y la seguridad como factor diferenciador e innovador en el turismo.

Durante el acto inaugural se ha reivindicado la necesidad de modificar el actual modelo de turismo de sol y playa, apostando por un turismo más sostenible y consciente, "principal impulsor de la economía azul y que actualmente ya demandan los turistas y el cambio climático".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha transmitido que la economía azul ya supone un 10,5% del PIB con una generación de más de 300.000 empleos y concretamente, se ha referido a Almería afirmando que "tenemos todas las cualidades para convertirnos a través de este congreso en un referente de economía y turismo azul a nivel europeo".

Vázquez confía en que en Sun&Blue Congress "van a surgir oportunidades para que Almería confirme su posicionamiento a nivel europeo como destino de turismo costero".

La secretaria general de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, María del Mar Plaza, ha valorado la celebración de Sun&Blue Congress como una cita anual que reúne "a los mejores expertos", en un entorno "privilegiado" como es Cabo de Gata (Almería) y donde "venimos a hablar de turismo y sostenibilidad, de economía azul y a impulsar todos los sectores que conviven con el mar, pero desde un punto de vista respetuoso con el medio".

Sun&Blue Congress es el primer congreso que aborda a nivel europeo el turismo y la economía azul y, según ha afirmado Javier Aureliano García, presidente de Diputación de Almería, "nos sentimos especialmente orgullosos" porque "Almería va a abanderar a nivel mundial este binomio perfecto que forman la sostenibilidad y el turismo".

Del mismo modo ha explicado que en Almería, los recursos para el turismo azul tienen como gran protagonista a sus más de 218 kilómetros de costa, sus puertos deportivos o el Puerto de Almería para cruceristas, pero trasciende del Mar Mediterráneo, sus 3.500 horas de sol o un viento idóneo para los deportes náuticos: "No miento si les digo, que no hay otro lugar en todo el Mediterráneo continental para disfrutar del turismo azul que en nuestra tierra.

Por eso espero que más allá de la celebración de este Congreso, que tengo la certeza de que va a consolidarse en el calendario internacional, que Almería se convierta en el máximo exponente internacional del Turismo Azul".

Para Yolanda de Aguilar, secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, el color azul del turismo "es una oportunidad única" y ha afirmado que el turismo azul "nos ayuda a desestacionalizar, reequilibrar el territorio, a proponer los mejores modelos de sostenibilidad turística y a conseguir que los turistas que visiten Andalucía sientan el Andalusian Crush".

THERESA ZABELL

Theresa Zabell es la embajadora de la primera edición de Sun&Blue Congress. Ex regatista profesional pose dos medallas de oro olímpicas (Barcelona 92 y Atlanta 96), cinco campeonatos del Mundo y tres Europeos, además de innumerables campeonatos de España y el título de mejor regatista del mundo por la Federación Internacional de Vela.

Tras retirarse de la competición, decidió comprometerse con el mar para devolverle parte de lo que él le había dado y así nació la Fundación Ecomar a la que se dedica en cuerpo y alma. Su lema 'Cuida de los únicos dos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta' y así lo transmitió a los congresistas durante la plenaria 'Y tú, ¿miras o ayudas?'.

Según los datos aportados, los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre y son "imprescindibles" para garantizar la vida en el planeta. Regulan el clima, viven 200.000 especies identificadas, proporcionan recursos y, sobre todo, oxígeno, el elemento que más necesitamos para nuestra supervivencia."Nuestros mares y océanos liberan más oxígeno que todos los bosques del mundo juntos y es el mayor sumidero de carbono del planeta". Zabell también ha reivindicado que "sin mar no hay vida" y que actualmente se enfrenta a "grandes amenazas" como son el aumento de la temperatura, la sobrepesca, la pérdida de biodiversidad y la contaminación."Actualmente se han identificado 400 zonas muertas en todo el planeta, zonas con niveles de oxígeno muy bajos donde no es posible ningún tipo de vida", ha explicado. Otra de las grandes amenazas son los micro plásticos, cada año acaban en los océanos ocho millones de toneladas de plástico. Si no hacemos nada, "en 2050 el peso de los plásticos en los océanos será mayor que el de los peces".