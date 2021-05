Susana Díaz atiza a Ferraz el día que Juan Espadas recibe la bendición en Dos Hermanas

La campaña de las primarias del PSOE andaluz ha comenzado oficialmente y lo ha hecho con los principales aspirantes entrando en un cuerpo a cuerpo que habían evitado hasta ahora. El primer golpe lo ha dado Susana Díaz, que por la mañana sugirió en La Algaba que la candidatura de Espadas viene dirigida desde la dirección federal de Madrid. Según la dirigente socialista, el PSOE andaluz se juega el próximo 13 de junio “ser una sucursal que se dirige desde fuera”. Su contrincante, Juan Espadas, se ha valido de un símil en el acto de arranque de campaña en Dos Hermanas para enviarle a Díaz un recado, sin citarla. “El problema no es el mando a distancia, es que no sintonizamos. Entonces hay que cambiar el programa o cambiar al presentador”, espetó en una forma de justificar su candidatura.

“No sólo es importante llegar, sino también saber irse”, dijo antes el alcalde de Sevilla para mostrarle a Díaz la puerta de salida. El regidor hispalense quiere convencer a los 46.000 militantes con derecho a voto el próximo 13 de junio de que será capaz de unir lo que se rompió el 1 de octubre de 2016. Ese mensaje ya lo dejó claro cuando anunció que se presentaría a las elecciones internas para elegir al candidato socialista a la Presidencia de la Junta y ayer lo repitió en otro mensaje velado a la ex presidenta de la Junta, ya que ella fue la principal precursora del Comité Federal que acabó con Pedro Sánchez defenestrado del cargo de secretario general del PSOE.

“Ese fue el comienzo de la derrota en las elecciones de 2018”, aseguró Espadas, quien considera que la victoria insuficiente de aquel 2 de diciembre tiene su origen en la quiebra que provocó el citado Comité Federal y las posteriores primarias. “No supimos hacerlo bien”, insistió para después asegurar que después del 13 de junio los socialistas andaluces deben “ponerse detrás de quien haya ganado, sin fisuras”.

Espadas también aludió indirectamente a Díaz cada vez que defendió que hay que huir de los “personalismos”, pero no fue el candidato quien se mostró más duro con Díaz. Ese papel lo asumió el alcalde de Dos Hermanas, que afeó el “yoismo” de la ex presidenta a pesar de que apeló a ella directamente para abrirle las puertas de la candidatura. Toscano, que es presidente del Comité Federal, abogó durante meses por una salida pactada de la líder del PSOE andaluz que evitase las primarias que han acabado celebrándose, pero ayer envió mensajes duros contra la ex presidenta, aunque sin citarla. “Hay compañeros y compañeras que se han encargado de segar la hierba y no potenciar a hombres y mujeres de gran valía”, dijo antes de defender un perfil, según él, como el de Espadas, “que no sea de ordeno y mando; que a todo aquel que no es vasallo lo termina humillando”.

Antes, el alcalde de Dos Hermanas hizo un repaso por sus apuestas orgánicas, siempre en la disidencia del aparato del PSOE. Recordó que estuvo con José Borrel en los 90, con José Luis Rodríguez Zapatero en el 2000, luego con Alfredo Pérez Rubalcaba y, finalmente, con Pedro Sánchez. El propio Toscano relató cómo él mismo, “empujó” al actual presidente del Gobierno para que intentase recuperar el liderazgo del PSOE. Lo hizo público en un acto precisamente en Dos Hermanas. Ahora que Sánchez es el aparato, el veterano alcalde quiso ayer bendecir a Espadas ante unos 800 militantes como el responsable, entre otras cosas, de alinear el PSOE andaluz con Ferraz.

El objetivo de Toscano, como el que viene defendiendo Espadas, es unir al partido antes de la celebración del 40 Congreso Federal de los socialistas, que se celebrará el próximo octubre en Valencia. “La persona que reúne las mejores condiciones para eso es el compañero Juan Espadas”, espetó Toscano, que recordó que el alcalde de Sevilla se afilió al PSOE después de participar activamente en Dos Hermanas, donde Espadas vivió durante varios años.

Comenzó así una campaña que se prolongará hasta el 13 de junio, cuando los 46.000 militantes del PSOE andaluz decidirán quién debe ser el candidato a las próximas elecciones autonómicas. Hasta ahora, Díaz y Espadas habían rehuido del cuerpo a cuerpo de forma pública, aunque es conocido que hay diferencias, por ejemplo, respecto a la idoneidad de que se celebre un debate y ayer la candidatura del alcalde hispalense abogó por un envío postal. La ex presidenta no se ha pronunciado todavía al respecto.