Talleres en espacios municipales y cuidado a domicilio de menores para impulsar la conciliación en verano

Cualquier familia empadronada en Sevilla puede solicitarlos, sin diferenciar por renta o riesgo de exclusión social

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este lunes el programa 'Sevilla Concilia' con el que pretende crear "espacios de conciliación" en centros municipales durante el periodo estival. Se trata de un servicio gratuito para menores de entre 3 y 16 años que se desarrollará mediante talleres didáctivos y actividades culturales y de ocio, que, además, incluye un novedoso servicio de cuidados a domicilio. La iniciativa viene impulsada por la Consejería de Inclusión, mediante un convenio, y tiene un presupuesto de 1,9 millones de euros, que ejecuta íntegramente la Junta de Andalucía.

En el primero de los casos, esos espacios se corresponden con centros cívicos --San Pablo, Su Eminencia, Cerro del Águila, Entreparques, Ranilla y El Esqueleto-- y centros educativos, como el José Sebastián y Bandarán, Maestra Isabel Álvarez, Rico Cejudo o Pedro Garfia, entre otros, como ha detallado el alcalde, José Luis Sanz (PP), durante el acto de presentación de la iniciativa, en la Casa Consistorial.

En este sentido, las familias sevillanas que lo deseen ya pueden solicitar la participación en este programa, previsto entre el 25 de junio y el 31 de agosto. De este modo, se realizarán talleres didácticos "que fomenten el espíritu creativo e imaginativo de los menores, permitiendo el trabajo cooperativo y el disfrute del periodo vacacional". Asimismo, habrá talleres de refuerzo educativo, de expresión corporal a través del juego, de animación a la lectura, y juegos y resolución de conflictos que favorezcan el aprendizaje.

Las actividades que se van a llevar a cabo tendrán lugar de lunes a viernes, de 7,30 a 15,30 horas, organizadas en tres franjas: aula material (de 7,30 a 10,00); de 10,00 a 14,00 horas y de 14,00 a 15,30 horas. Los fines de semana estas actividades serán de 9,00 a 15,00 horas.

Sanz ha destacado al respecto que el programa cuenta con un equipo de profesionales compuesto por 111 personas --técnicos educativos, auxiliares de control, personal especializado en necesidades educativas y técnicos de Infantil-- y que las inscripciones están disponibles tanto en los distritos de Sevilla como en la página web del Ayuntamiento.

CUIDADO DE MENORES A DOMICILIO

La segunda parte del plan, el cuidado de profesionales a menores a domicilio, de entre cuatro meses a doce años de edad, "con la finalidad de que padres y madres puedan conciliar el cuidado de sus hijos con actividades laborales y formativas", se prestará de 8,00 a 21,00 horas, y los sábados y domingos de 9,00 a 15,00 horas. Este servicio contará con un director, cuatro coordinadores y 27 monitores de ocio educativo y tiempo libre. "Ambos servicios están destinados a todas las familias empadronadas en Sevilla, aunque, evidentemente, gozarán de prioridad aquellas con mayores dificultades para la conciliación", ha añadido Sanz."Las plazas no están limitadas, sino que iremos a demanda", como ha subrayado el delegado de Derechos Sociales, José Luis García. "Los 'Espacios concilia' no lo podemos confundir con una escuela o aula de verano: es una programa de la Consejería de Inclusión y Familias, y las familias pueden pedir una franja horaria concreta porque tienen que ir a un tema médico o tema laboral". Dichos espacios se prolongarán desde el 31 de agosto al 31 de diciembre, "pero en horario de invierno"."Los espacios de cuidados personales, lo que determinamos como 'Proyecto canguro', que ejecutará Cruz Roja Sevilla, se puede solicitar por Internet; también habrá una aplicación móvil donde podrán los papás solicitar las horas determinadas que quieran tener ese espacio, y cualquier familia sevillana lo podrá solicitar. No hay ninguna diferenciación ni por renta ni por riesgo de exclusión social".