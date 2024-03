Talleres, exposiciones, visitas y horarios especiales durante Semana Santa en espacios culturales de Málaga

La oferta cultural y expositiva de los museos y centros de arte de la ciudad se amplía con una serie de acciones especiales durante la Semana Santa. La programación diseñada para estos días contempla desde horarios especiales hasta ampliar el horario de las visitas guiadas y talleres destinados al público infantil.

Así, el Museo Casa Natal Picasso ha programado un horario especial de Semana Santa para la visita combinada, que incluye un recorrido por el Museo Casa Natal y la exposición temporal el Miércoles, Jueves y Viernes Santo a las 12.00 horas.

El Martes Santo se mantiene a las 17.00 horas y el sábado a las 12.45 horas. La exposición temporal que se puede ver es 'La imagen de Picasso'. Además, este espacio es gratuito todos los domingos a partir de las 16.00 horas.

Por su parte, en la Colección del Museo Ruso se pueden visitar las exposiciones 'Más allá de su tiempo. La aventura de un coleccionista'; 'Imagies Cities'; 'Pensando en bucle'; y 'Naomi Lautier. El comienzo'. Las visitas regulares son los jueves a las 12.00 y a las 17.00 a las secciones 'Arte ruso del siglo XX' y 'Un siglo de conflictos' de la exposición 'Más allá de su tiempo'.

El viernes y el sábado a las 12.00 y a las 17.00 se puede conocer la sección 'Arte moderno y contemporáneo'. El domingo, a las 12.00, hay visita combinada con una selección de obras destacadas. Además, este espacio, con motivo de su aniversario, ha programado actividades especiales con motivo del aniversario para los días 24 y 26 de marzo, que incluye visitas especiales, talleres y entrada gratuita los dos días mencionados.

En el Centre Pompidou Málaga se pueden ver las exposiciones 'Place-Ness. Habitar un lugar', 'Cruz-Diez: el color en movimiento'; 'Fósiles futuros: explorando ámbitos virtuales'; 'Interferencias intersticiales'; y en el espacio taller 'Inside Matisse'.

Las visitas a la exposición semipermanente en español por las mañanas serán de lunes a domingo a las 12.30 horas (excepto martes, al ser el día de cierre del museo). Por la tarde, lunes, jueves, viernes y sábado a las 18.00 horas. La visita en inglés será el viernes a las 16.00 horas.

La visita a la exposición temporal será el miércoles a las 18.00 sin reserva previa. En los días de Semana Santa, el Espacio Joven abrirá de 12.30 a 14.00 y 17.00 a 19.30 horas. Con motivo de su aniversario, el 28 de marzo, habrá visitas guiadas a las 12.30 horas para la exposición semipermanente y a las 18.00 horas para la temporal, así como mediación en sala, y el Espacio Joven abrirá de 12.30 a 14.00 y 17.00 a 19.30 horas. El acceso al Centre Pompidou Málaga es gratuito los domingos a partir de las 16.00 horas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por otro lado, en el MUPAM se puede ver la exposición 'Pintura malagueña del siglo XIX. Colección Castillo Torreblanca y fondos del patrimonio municipal' en las salas 1 y 2 de este espacio. También se puede disfrutar en la sala 3 de la muestra 'Tomar posición, tomar posesión'.

Este espacio ha programado talleres especiales para los más pequeños los días 26 y 27 de marzo. Este espacio permanece abierto de 10.00 a 20.00 horas.

Las Salas Mingorance del Archivo acogen la exposición 'Todo por tu Amor 1923, que conmemora el centenario de la advocación de la Virgen del Amor de la Cofradía de 'El Rico'. La muestra se podrá visitar hasta el 31 de marzo. El horario es de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de 10.00 a 13.00 horas.

La Sala de Lectura del Archivo Municipal acoge una selección de piezas relacionadas con la Semana Santa que podrá visitarse hasta el 1 de abril. Así, los visitantes podrán descubrir programas oficiales, itinerarios procesionales, sellos conmemorativos, publicaciones de las distintas cofradías, tarifas de abonos, sillas y recorridos, entre otro material del siglo pasado. En la muestra también se podrá ver el facsímil que tiene una de las primeras imágenes de los Santos Patronos de Málaga.

MUSEO CARMEN THYSSEN

Asimismo, el Museo Carmen Thyssen ofrece durante los días de Semana Santa dos exposiciones temporales. De una parte, la recientemente inaugurada 'Modernidad latente', que reivindica el papel de la figuración como una vía de modernidad resiliente y duradera tras la Guerra Civil, en un contexto marcado por la dictadura y la interrupción de las promesas de vanguardia de los años veinte y treinta; y 'Man Ray. Fotografías selectas', con las imágenes más icónicas de este artista gráfico universal.

Previamente al Domingo de Ramos, el Sábado de Pasión, la banda de música de Benamocarra ofrecerá un concierto de marchas procesionales en el Patio del Museo, con acceso gratuito hasta completar aforo.

En cuanto a horarios, el Domingo de Ramos, 24 de marzo, al cumplirse el 13 aniversario del Museo, habrá jornada de puertas abiertas con acceso gratuito. El Lunes Santo, por su parte, será día de apertura extraordinaria, con horarios y tarifas habituales. El resto de la Semana Santa, el Museo mantendrá sus habituales horarios.

En el espacio CAC Málaga- La Coracha se puede ver la exposición 'Keep it cute' de Pablo Little. El horario de este espacio es de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.30 horas. La muestra 'Günter Förg. Legacy of modernism' del artista del mismo nombre; la obra audiviosiual de Noé Martínez 'Hasta cuarenta cuerpos fueron trocados por un animal de carga (2023)' y 'Neighbour V' se pueden ver actualmente en el CAC Málaga. Este espacio se puede visitar de 10.00 a 20.00 horas.

Por su parte, 'Revello de Toro y sus maestros' se puede ver actualmente en el museo dedicado al artista malagueño de 10.00 a 20.00 horas, no obstante, los domingos y festivos solo permanece abierto hasta las 14:00 horas. Este espacio ha programado una actividad especial que consiste en una escuela taller los días 25 y 26 de marzo para niños y niñas de entre 7 y 12 años.

Por último, en el Museo Jorge Rando ha organizado talleres gratuitos en Semana Santa para los más pequeños. Este espacio ofrece un recorrido por la obra pictórico del artista malagueño en sus diez salas. El horario es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.