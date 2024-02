La Térmica se suma a Jornadas de Música Contemporánea de Nerja y acoge el concierto de Zahir Ensemble

El municipio malagueño de Nerja celebra del 1 al 9 de marzo las II Jornadas de Música Contemporánea con el propósito de ser escaparate de la creación de compositores vivos y, además, convertirse en un intercambio de ideas que subrayan la importancia del arte contemporáneo como reflejo de una sociedad cambiante.

En ese contexto, La Térmica se suma al proyecto con la programación del concierto del grupo Zahir Ensemble titulado 'Conversaciones entre generaciones'.

La formación sevillana de trayectoria internacional tocará piezas compuestas por Gabriel Erkoreka, Inés Badalo, Eneko Vadillo, Amanda Garrido y César Camarero, todas ellas escritas entre 2018 y 2023. El evento contará con la participación del compositor residente Eneko Vadillo, que charlará con los músicos al inicio del recital a modo de introducción.

El vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud de la Diputación Provincial de Málaga, Manuel López Mestanza, el director del Museo de Nerja, Juan Bautista Salado, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nerja, Ana María Muñoz, y la directora artística del ciclo, Elisa Urrestarazu han presentado este viernes la actividad, que se desarrollará el próximo 6 de marzo en la sala 005 de La Térmica a las 20:00 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

López Mestanza ha incidido en que "nos mueve el interés por la música y el deseo de acercarla a todo tipo de público, una tarea que consideramos esencial dentro de nuestra labor como instituciones públicas".

Asimismo, el vicepresidente de Cultura de la Diputación Provincial ha agregado que la actividad de La Térmica tendrá la suerte de contar con la intervención del compositor Eneko Vadillo."Los instrumentalistas y el compositor explicarán a los espectadores el proceso creativo de obras como las que luego podrán escuchar, piezas que muestran las tendencias y códigos de los autores de nuestro presente, que exploran nuevos caminos y formas de ver la música, pero con el mismo objetivo que impulsó a los clásicos, emocionar, cautivar y sorprender al oyente a través de los acordes de un instrumento", ha asegurado López Mestanza.

Los músicos Alfonso Rubio (flautas), Carlos Lacruz (clarinetes), Bozena Angelova (violín), Aldo Mata (violonchelo) y Óscar Martín (piano) interpretarán, bajo la dirección de Juan García, los títulos 'Tomba del Tuffatore', de Gabriel Erkoreka, 'Grid', de Inés Badalo, 'Sarab, tres espejismos sobre un poema de Rudaki', de Eneko Vadillo, 'Everything is OK' de Amanda Garrido y 'Klangfarbenphonie 3' de César Camarero.

Durante aproximadamente una hora, el público podrá adentrarse en la música contemporánea más actual y las tendencias creativas de estos últimos años gracias al buen hacer de Zahir Ensemble.

ZAHIR ENSEMBLE

A través de la experimentación, la formación sevillana ha basado una carrera de casi dos décadas en mostrar al público la riqueza musical más próxima, las composiciones de los siglos XX y XXI. La trayectoria del grupo avala su compromiso con la interpretación del gran repertorio de nuestro tiempo, de gran variedad estética y mayor relevancia artística e histórica.

Desde sus comienzos en 2005, su objetivo principal fue traer a los escenarios tanto las grandes obras del siglo XX, muchas de ellas escasamente ejecutadas por sus dificultades técnicas o por la particularidad de sus plantillas instrumentales, como diversas muestras de la vanguardia actual.

La trayectoria nacional e internacional de Zahir Ensemble le ha llevado a aparecer en la práctica totalidad de festivales de música contemporánea españoles y en muchas de las mejores salas del país, así como a realizar giras por Austria, Francia o Polonia. Ha protagonizado los estrenos en España de obras como 'The Fall of the House of Usher' de Philip Glass, 'In vain' de G.F. Haas, 'ASKO Concerto' de Elliott Carter, 'Ballet mécanique'(versión original) de G. Antheil, 'Proverb' de Steve Reich o 'Clouds of forgetting, Clouds of unknowing' de John L. Adams.

Cuenta asimismo con varios trabajos en el mercado discográfico, con monográficos dedicados a José María Sánchez Verdú, Schoenberg, Eneko Vadillo y César Camarero, así como dos CD con música de jóvenes compositores españoles. Sus próximos lanzamientos reunirán obras de Reinhard Febel, Leos Janácek y Alberto Ginastera.

El compositor malagueño Eneko Vadillo, Premio Reina Sofía de composición musical en 2005, será uno de los protagonistas de la velada del próximo 6 de marzo. Su música mezcla la innovación en el uso de los timbres, formas y lenguajes no usuales pero anclados en la tradición. Tradición, innovación y el deseo de comunicar al público se mezclan en una obra donde la influencia de la música andaluza se tamiza mediante giros e inflexiones dentro de los lenguajes actuales.