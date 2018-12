TodosSomosLaura conquistó las redes

Si la muerte de la joven profesora no era un asunto lo suficientemente trágico, el último mensaje en su cuenta de Twitter le añade todavía una mayor dosis de dramatismo. Fechado el pasado 8 de marzo, el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, una de sus caricaturas firmadas por ella misma y con el mensaje “tu oportunidad eres tú” es el mejor contenido hacia su compromiso con una lacra que, a la espera de las investigaciones que se llevan a cabo desde que apareciera su cuerpo, puede haberle costado la vida.

El hombre que encontró el cadáver, Rober Da Graça García, a través de su perfil de Facebook, reconoció que ha sido su día “más amargo como voluntario de Cruz Roja” y explicó cómo, tras llegar esta mañana tarde a la reunión de coordinación, le indicaron la zona en la que estaban sus compañeros, si bien se perdió buscándolos. “Cambié de camino para abarcar más terreno y seguí mirando concienzudamente cualquier alteración en los arbustos o el terreno; como ya hiciera en otro caso de desaparición, años atrás en Moguer, avisé a la Guardia Civil por encontrar ropa”, tras lo que encontraron el cadáver.

No fue el único que se extendió ayer por las redes sociales donde el #TodosSomosLaura se convirtió en uno de los más consultados en Twitter. Poco después de conocerse el macabro hallazgo del cuerpo de Laura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, escogieron esa misma manera para trasladar su apoyo y cariño a los familiares de la joven profesora. “Pendientes de las informaciones que nos llegan desde El Campillo (Huelva). Todo mi apoyo y mi cariño para la familia y los seres queridos de Laura Luelmo”, escribió el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

En la misma red social, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, señaló que se encuentra “consternada por la terrible noticia de la aparición del cuerpo sin vida de Laura en El Campillo. Todo mi apoyo a su familia, compañeros y amigos”. Consternación, rabia, conmoción, dolor, fueron las palabras elegidas desde Pablo Casado a Juan Marín, pasando por Teresa Rodríguez, ningún color político quedó al margen de una información que sacudió toda la geografía nacional.

El tuit de Mujeres 24 horas resumía a la perfección el trágico destino de la joven: “Recibes una llamada. Número largo. Lo coges. Te tiemblan las piernas. Te trabas la lengua. Te dan tu primer destino. Lo ves hasta cerca. No cabe alegría, entusiasmo, ganas, motivación. La ilusión no te deja dormir. La alegría con la que das los buenos días a los que serán tus próximos compañeros. Conoces a los que pasarán contigo todas las mañanas. Se te llena la boca de decir que estás trabajando. Vas a cumplir tu sueño. Pones ganas. Pones alegría. Pones juventud. Pones deseo. Pones vida y... Y te la quitan. No te ha dado tiempo a disfrutar del trabajo más bonito que existe. No te han dejado. Me duele el alma. DEP, compañera. Laura, sentimos que nuestra tierra, que es una buena tierra, te haya tratado así”.

Mensajes en favor de la igualdad, en favor de la seguridad para todas la mujeres, rechazo y dolor, mucho dolor. El mismo que llegó desde Protección Civil, cuyos voluntarios estuvieron a lo largo del fin de semana en labores de búsqueda intensa en toda la zona., rastreando aquellos lugares que desde los investigadores se apuntaban como posibles destinos y que en la tarde de hoy reconocían sentir “rabia e ira; muchos de nuestros compañeros se han pasado el día llorando de impotencia cuando la encontraron”. Llegarán más.