Toledo entregará su Medalla de la Ciudad a Madrid para reconocer su ayuda durante la DANA del año pasado

El Ayuntamiento de Toledo entregará este martes su Medalla de la Ciudad a la capital de España, en el marco de la celebración del Día de la Ciudad y coincidiendo con el día de su patrón San Ildefonso, como forma de agradecer sus servicios prestados durante la DANA que afectó a la capital castellanomanchega el 3 de septiembre de 2023.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado el "profundo agradecimiento" de los madrileños por la Medalla de la Ciudad de Toledo y ha señalado que, aunque Madrid es la capital de España, Toledo lo fue "tres veces", a lo que ha sumado que ambas ciudades tienen unas relaciones de vecindad que "funcionan muy bien"."Cuando Toledo sufrió esa DANA la ciudad de Madrid tenía que acudir y ayudar a la capital castellanomanchega proveyendo de esos autobuses que permitieron garantizar el transporte público", ha apuntado, para agregar que en Madrid son conscientes de las dificultades que generan fenómenos meteorológicos y la importancia de garantizar que las personas se puedan seguir moviendo por la ciudad.

De ahí que Martínez-Almeida haya afirmado que el Ayuntamiento de Madrid no dudó en acudir a la llamada del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, para enviar esos autobuses. "Estamos profundamente agradecidos, porque es un reconocimiento extraordinario para nosotros", ha recalcado.

FELICIDAD DE ARELLANO TRAS UNA VIDA DE TRABAJO

De su lado, el miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Mario Arellano, ha recibido el reconocimiento como 'Hijo Predilecto de la Ciudad' de Toledo "con mucha alegría".

El investigador ha celebrado el homenaje que supone por parte de la ciudad, tras una vida de trabajo y con "la satisfacción del deber cumplido". Una labor de investigación para arrojar luz sobre la historia de la ciudad en la que continúa implicado, aunque reconoce que "cada vez más despacio".

A pocas semanas de cumplir los 95 años, Arellano ha transmitido su optimismo y su convicción de que la ciudad de Toledo "seguirá siendo Toledo, pero con arreglo a la época en que se vivirá en ese momento", gracias a que "todos los toledanos están pendientes de que Toledo se supere".

CIPRIANO, HIJO ADOPTIVO

El título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Toledo, a título póstumo, será para Cipriano. Un reconocimiento que su hija Susana y su mujer Pepi han afirmado que es "muy importante" y "muy emotivo" para toda su familia y los colaboradores de la ONG 'El socorro de los pobres". "Va a ser un día entrañable, porque a él le hubiera gustado poder recibir este premio personalmente y haberlo disfrutado"."Él ha recibido muchos premios en vida, pero este yo creo que es el más importante que va a recibir", han dicho, destacando que Cipriano era una personas "muy cariñosa" y colaboradora. "Él trataba a la gente que viene a por alimentos exactamente igual que si fueran de la familia, con un cariño y una ternura especial", han asegurado.

Tras afirmar que la ONG que Cipriano fundó"ayuda y reconforta" a quien lo necesita aunque no le "soluciona la vida", han aprovechado para dar las gracias al Ayuntamiento y a toda la ciudadanía por este reconocimiento, así como a todos los colaboradores del 'Socorro de los pobres', las entidades, empresas y particulares que hacen donaciones.

PAÑOS DESTACA QUE ES "UN HONOR"

Mientras, el exedil de Ciudadanos del Ayuntamiento de Toledo Esteban Paños, que recogerá el título de Concejal Honorario este martes, ha asegurado haber trabajado por la ciudad en la que vive y a la que quiere durante ocho años, por lo que considera "un honor" que se reconozca ese trabajo.

De esa etapa de concejal, ha dicho que una de las cosas por las que se le valora es por la de tratar de buscar consensos, algo que ve "difícil" en esta época. "Yo siempre he tratado de poner primero los intereses de Toledo y después el resto de intereses. Es más, primero siempre Toledo, segundo Toledo y tercero Toledo", ha señalado."Para mí es un motivo de orgullo que en este día tan importante se me reconozca el trabajo que he hecho. Pero que no es a mí, es un poco a toda la gente que ha estado trabajando conmigo, a todas las entidades, a todas las asociaciones y a toda la gente que me ha abierto sus brazos para poder trabajar por la ciudad".

LAS HIJAS DE VICENTE LÓPEZ BALLESTEROS, LLENAS DE EMOCIÓN

De su lado, las hijas de Vicente López Ballesteros, Lola y Pilar López Torremocha, ha destacado que el hecho de que se vaya a dedicar a título póstumo el callejón de San Pedro a su padre "supone un gran orgullo". "Cuando nos dieron la noticia me llenó de tanta emoción que se me cayeron las lágrimas".

Pese a que les hubiera gustado que este reconocimiento fuera en vida, han resaltado el legado "tan importante" que deja su padre para la ciudad y que se vaya a dimensionar el trabajo que ha hecho durante tantos años por el callejón, en el que ahora estará su nombre.

Destacan que fue un dinamizador de la vida en el Casco Histórico de Toledo, con su participación en distintas asociaciones como la Asociación de Amigos de los patios de Toledo o la Junta Procorpus, así como su participación como fotógrafo en la Real Academia de Bellas Artes o en la Real Fundación de Toledo, en la Biblioteca regional o en la Asociación de Vecinos 'Iniciativa Ciudadana'."Tiene una trayectoria bastante importante", han reconocido Lola y Pilar, quien han afirmado que su padre ha sido un hombre que ha participado "muy activamente" por la ciudad y que ha realizado su trabajo desde el callejón de San Pedro al resto de la parte antigua de la capital regional de forma "solidaria y altruista".

ORGULLO DE LA FAMILIA LOZOYA

Es el caso también de Mayte García-Lozoya, hija de Damián García-Lozoya, a quien la ciudad dedicará a título póstumo la calle Covarrubias, y que ha mostrado su "orgullo" por esta distinción y ha dicho que es motivo de "agradecimiento" y "alegría".

Así, ha destacado que sea Toledo quien distinga a su padre porque "era su ciudad, de la que siempre presumía". "Siempre hacía un seguimiento muy minucioso de todas las obras, pero cuando se trataba Toledo ya era milimétrico"."Por eso, que la mención sea dedicarle la calle Covarrubias, que es la que hace esquina aquí a nuestra sede, pues tiene un gran sentido", ha dicho, añadiendo que su padre que siempre ha intentando inculcar a sus hijos valores como el respeto, el esfuerzo, la responsabilidad, la honradez y la humildad tanto en la vida personal y en la profesional.

En la faceta empresarial, ha sido el jefe de Compras de Lozoya, Roberto López, quien ha defendido que Damián era "un líder" además del jefe de la empresa. "Un jefe puede serlo cualquiera, cualquiera puede dar órdenes, pero un líder que sea el que vea dónde quiere llevar a la empresa, cómo quiere llevarla, que participe en cómo llevar esa empresa, y que nos lleve a todos, es muy difícil".

También le ha calificado como una persona humilde que no quería tampoco destacar en una empresa toledana que ha dicho que encarna los valores del esfuerzo y del trabajo. "Esfuerzo, trabajo, humildad y respeto por lo que estás haciendo. Creo que por todo eso, Lozoya está en donde está ahora".

Este martes también serán reconocidos en el Día de la Ciudad María Jesús Torres Fernández como Hija Adoptiva y el músico y cantante Andrés López Lancha 'Pole', que será homenajeado con el título de Ciudadano de Honor.