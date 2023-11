De la Torre no ve "tragedia" en no ser Capital Europea de la Juventud 2026: "Los objetivos los vamos a hacer"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que "nos hubiera alegrado" ser Capital Europea de la Juventud en 2026, que es finalmente Tromso (Noruega), pero "no es ninguna tragedia, ningún problema, lo más mínimo"."Los objetivos que teníamos, los vamos a hacer", ha subrayado el regidor, que ha dicho que "Málaga es una ciudad que trabaja para todas las generaciones, pero muy especialmente para los niños y los jóvenes. 'Ciudad Amiga de la Infancia', y yo añadiría, 'ciudad que quiere ser amiga de la juventud".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas después de ser la segunda vez que Málaga cae en un evento internacional --primero fue con la Expo 2027--, se ha referido a la Expo, pero también a la Capitalidad Cultural 2016 --a la que aspiró en su día-- y ha dicho que "nadie puede negar que Málaga hoy es una capital cultural potente, que admiran otras ciudades y quieren copiar otras ciudades el modelo de la ciudad de Málaga".

Al hilo de la Expo, ha añadido, "nadie puede negar que somos una ciudad no todavía 100% sostenible, pero camino de serlo lo más posible, con objetivos clarísimos de sostenibilidad, de cumplir con los ODS en todo lo que está en nuestras manos y de hacer que la ciudad de Málaga sea sensible en esta materia"."Por supuesto, sin renunciar, --ha continuado-- eso dependerá del Gobierno central, a que la candidatura de Málaga, con el proyecto que se planteó de La Era Urbana, se plantee de nuevo para el año 2032", ya que "lo importante de la expo no es la expo, es la posexpo", ha apostillado, al tiempo que ha dicho que de la Capitalidad Cultural "no era importante la capitalidad, era lo que viene detrás, y nosotros lo hicimos sin haber sido capital, porque creemos que hay que tener una estrategia de ser una ciudad cultural potente, como una ciudad tecnológica potente".

También ha dicho, en materia de Juventud, recordando que "había una iniciativa elaborada desde el Área de Juventud y el movimiento asociativo de los jóvenes que plantea esa capitalidad", precisando, además, que Málaga llega a la final, junto con otras ciudades y, de haberlo logrado, "hubiera sido la primera vez en la historia de una ciudad española".

Por tanto, ha asegurado que "será un estímulo" el "haber trabajado en esto, en los compromisos con los jóvenes de Málaga y de otras zonas", aludiendo, entre otros, a la redacción de la Carta de los Derechos del Joven, un Consejo de la Juventud, que estaba en el compromiso de la Capitalidad. "Lo haremos con o sin capitalidad", ha abundado."Lo importante es el motivo, el objetivo, la estrategia, qué queremos hacer. Lo otro, es un adorno, en alguna medida; no viene mal la visibilidad, pero la visibilidad ya la hemos tenido con ser candidato, como lo tuvimos con lo de la Expo", ha dicho, pero ha precisado que "no es por tener visibilidad es porque aspiramos a hacer las cosas lo mejor posible, tanto en materia cultural, como en materia ambiental, como en materia de juventud", ha abundado.