De la Torre dice que el Gobierno tiene "interés en colaborar" con la construcción del auditorio de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado este jueves que se sigue trabajando en el futuro proyecto del auditorio de la música y ha avanzado "el interés en colaborar" del Gobierno en cuanto a la construcción, aunque ha dicho que queda "la duda" sobre si el Ejecutivo central "debe estar o no en lo que es la gestión".

Tras ser cuestionado por los periodistas, De la Torre ha explicado la reciente reunión en el Ministerio de Cultura, en la que se abordó, entre otros asuntos, el auditorio. En cuanto al contenido de la misma, ha señalado que quiere ser "respetuoso" y "no decir conclusión final".

No obstante, en relación con el auditorio, ha insistido en que será el ministerio el que diga su postura final, pero, "de manera discreta", ha avanzado que "hay interés en colaborar". "Queda la duda en el ministerio si deben estar o no en lo que es la gestión; que no sea solo la construcción", ha apuntado."La construcción sí pueden estar, no habría necesariamente inversión en este año, por el tiempo que nos queda de licitación y puesta en marcha de la obra, sí en 2025 y habría que prever las cifras que hubiera ahí", ha explicado, aludiendo a los porcentajes ya conocidos del 45% el ministerio, 25% Junta, 20% Ayuntamiento y 10% Diputación, además de que puede haber colaboración privada.

De la Torre ha dicho que "la cuestión es sobre si en la gestión está" el Gobierno, ya que "entiende que esas competencias han sido ya transferidas a las autonomías y, por lo tanto, al ámbito territorial, autonómico o local".

No obstante, De la Torre ha valorado la "postura positiva" del Gobierno central en cuanto a la construcción y ha aludido a las "dudas, por tanto, y eso es una cuestión que ya el Ministerio aclarará respecto al tema de gestión", pero "no debo hacer críticas sobre el tema porque no hay razón para ellas, sino que veo una postura de interés en que se haga".

También ha explicado que "parece que ellos no están en la gestión de otros auditorios, sino que son de otros ámbitos, y coherentemente con ellos, por nuestra parte, habría aceptación del tema, de que sea así", asegurando que "demostraré flexibilidad en ello porque me parece que lo que nos importa es avanzar". "Seguiremos avanzando en esta cuestión", ha asegurado.

Por último, también ha aludido a la biblioteca de San Agustín, otro de los proyectos abordados en la reunión y ha precisado que transmitió"inquietud, porque la obra va lenta, que se resuelvan los problemas que haya, que se termine, porque es un tema que lleva muchos años, de retraso", ha concluido.