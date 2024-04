De la Torre dice no tener noticias sobre el tema de presuntos amaños en Smassa

"Cuando me entere de ello y tengamos información le podremos aclarar lo que tengamos que aclarar", asegura

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este martes que no tiene noticias en relación con el presunto "amaño de contratos públicos" en Smassa, del que ha advertido el grupo municipal del PSOE, y ha añadido que, aunque ahora mismo no tenga noticias, "nos enteraremos" y cuando "tengamos información le podremos aclarar lo que tengamos que aclarar sobre ello".

Tras ser cuestionado por los periodistas sobre la denuncia del grupo municipal del PSOE, De la Torre ha afirmado que "sobre este tema la verdad es que no puedo decir nada, pues no tengo noticias de esta situación". "No enteraremos", ha abundado.

Ha insistido en que "no tengo noticias", pero ha dicho que "cuando me entere de ello y tengamos información le podremos aclarar lo que tengamos que aclarar en ello".

Cuestionado, en concreto, por si sabe si se ha ido a declarar a la Policía Nacional, ya que, según el PSOE, los hechos han sido denunciados ante el Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación; De la Torre ha insistido en que "no puedo decirle nada", pero "lo aclaramos, nos informamos y daremos la nota aclaratoria que sea necesaria", ha abundado.

De la Torre, sobre si conoce algún tipo de anomalía en el aparcamiento de Pío Baroja, ha dicho que "sé las dificultades que el aparcamiento de Pío Baroja ha tenido, pero dificultades es otra cosa"."Dificultades de que el suelo no estaba recepcionado por el Ayuntamiento desde hacía 30 años o 40 años, que hubo que ponerlo a nombre municipal para poder tener dominio sobre ese suelo, para poder plantear la concesión a Smassa para poder hacer rotación o para poder tener la propiedad a la parte del aparcamiento de residentes", ha enumerado, al tiempo que ha recordado "las dificultades que había en relación al avance de las propias obras".

Ha incidido en que "el aparcamiento juega un papel muy importante en todo el barrio de Echeverría, en todo el distrito de El Palo", ha valorado, al tiempo que ha incidido en que "el equipamiento también deportivo que se ha hecho es fabuloso". "Todo eso es bueno que se haya hecho, es evidente", ha sostenido.

En este punto, De la Torre, ha vuelto a recordar que "sé que había dificultades, a las cuales me he referido, desde el punto de vista legal para empezar, que nos retrasó mucho", ha concluido.

URBANISMO

Por otro lado, también De la Torre ha sido cuestionado por la petición en el próximo pleno del PSOE sobre una auditoría "exhaustiva sobre las irregularidades en Urbanismo" y el cese del gerente. Así, ha señalado que "no hay ningún problema de incompatibilidad" y ha recordado que se debatirá la moción en el pleno, además de que ha aludido a otros informes internos de Urbanismo "donde hablan de la normalidad de ese proceso".

Ha rechazado las críticas de "privatización de la gerencia" que apunta el PSOE y ha dejado claro que "nada más lejos de nuestro ánimo, la Gerencia lo que queremos es reforzarla y prestigiarla, y reforzar la imagen de ella ante la ciudad de Málaga y ante el mundo local y español en general", ha concluido.