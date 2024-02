De la Torre, sobre protestas de agricultores: "No tiene sentido que una parte de la economía fastidie al resto"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha pronunciado este martes en relación con las protestas de los agricultores, que en Málaga capital, entre otros, mantienen bloqueado los accesos al puerto, y ha esperado que "duren poco, lo digo sinceramente". "No tiene sentido que una parte de la economía española fastidie, digamos, o cree problema, al resto de la economía española", ha dicho el regidor, al tiempo que ha añadido que "el mundo rural y el mundo urbano son mundos complementarios, no son mundos opuestos, no son mundos enemigos, al contrario".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas en la inauguración en el marco de H&T, Salón de Innovación en Hostelería, del IV Foro Nacional de Hostelería, al tiempo que ha añadido que "lo que se hace en este tipo de ferias, por ejemplo, ayuda enormemente al sector primario". "El sector primario --ha continuado-- tiene que valorar el prestigio, la fortaleza que le da el que la restauración malagueña y la española esté apostando por los productos de cercanía, los de kilómetro cero. Eso es apostar por los productos nacionales, no por los importados, obviamente".

Por tanto, ha sostenido que "esos paros que en Málaga han creado problemas en el transporte y tratan de bloquear un poco el tráfico del puerto, me parece que no tiene ningún sentido". "Tenemos que tener una visión pragmática, negociar lo que sea necesario negociar, evidentemente, de cara a Europa, etcétera; pero no con ese tipo de presiones que molestan a los ciudadanos y crean problemas innecesariamente", ha añadido.

Las protestas de los agricultores, que se están sucediendo por distintos puntos del país, han llegado a Málaga capital, donde, desde esta madrugada, están bloqueando con los tractores el acceso al puerto, lo que ha provocado, entre otros, que, mayoritariamente, la entrada y salida de mercancías del recinto portuario se haya visto afectada. Además, debido a estas protestas el tráfico en distintos puntos de la ciudad, parte del eje litoral, también se está viendo afectado.

Pese a los bloqueos y cortes de vías, en la provincia no ha habido incidencias reseñables, según han indicado a Europa Press desde la Subdelegación del Gobierno.

Además de en la capital, los agricultores con sus tractores también han llevado a cabo protestas en el municipio malagueño de Antequera, en las zonas logísticas, y en Ronda, entre otros puntos.