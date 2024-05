De la Torre anima a reflexionar y reconocer el "camino de Europa", que "nos garantiza derechos y libertades"

Málaga ha celebrado este jueves el acto institucional con motivo de la celebración del Día de Europa al que han asistido, entre otros, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha animado "a reflexionar y a continuar en esa línea de reconocer en el camino de Europa un camino que nos garantiza derechos y libertades".

En el acto también han participado otros ediles de la Corporación municipal; el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Miguel Briones; el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y el decano del Cuerpo Consular de Málaga, Alberto Benito, entre otros.

Un año más, el acto ha tenido lugar en la explana del Centro Pompidou Málaga. Ha contado con la participación de alumnos y alumnas del IES Miguel Romero Esteo y el CEIP Antonio Machado, que han abordado lo que es Europa y a la que, entre otros, han definido como "una gran familia donde hay familiares de todo tipo".

En su intervención, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que en primer lugar ha deseado "que haya paz en el mundo cuanto antes" aludiendo a todos los conflictos; ha hablado de la identificación de Málaga, del municipio, "con este día de Europa, un día en que toda Europa, cerca de 500 millones de habitantes, lo celebran con alegría".

Ha recordado la historia y ha incidido en que es "necesario que los pueblos entiendan, que los países se entiendan, que busquen elementos de cooperación en el plano económico, en el plano cultural", ha afirmado, al tiempo que ha valorado los "mecanismos y fórmulas" establecidos "para que nos conozcamos mejor" como es el caso de los programas de enseñanza.

Asimismo, ha animado "a reflexionar y a continuar en esa línea de reconocer en el camino de Europa un camino que nos garantiza derechos y libertades", al tiempo que ha destacado que "nuestra Constitución nos abrió las puertas de Europa". "Antes no podíamos entrar porque no teníamos democracia, no teníamos garantizados los derechos que hoy sí tenemos garantizados, gracias a nuestra Constitución"."No olvidemos eso, defendamos nuestra Constitución, fortalezcamos nuestra Constitución, pensemos en el contenido de nuestra Constitución, que es la base de estar en Europa, y conozcamos a fondo el funcionamiento de Europa en todos los sentidos", ha incidido.

También ha recordado que hay elecciones y ha animado a la participación. Además, ha dicho que es "un momento muy importante para el continente europeo y para el mundo, con desafíos inmensos que tenemos en materia de medio ambiente, de trabajo, de empleo, de riqueza, de buscar y conseguir la paz...", ha abundado.

Así, ha incidido en "la importancia de esta comunidad de países que forma la Unión Europea, abierta a otros países de otros continentes, para colaborar con ellos, para cooperar con ellos", ha concluido.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha valorado la celebración del Día de Europa y ha señalado que "la idea de Europa se basa en tres pilares fundamentales. Primero, la paz, la conservación de la paz en los pueblos de Europa, una tierra devastada por la guerra durante siglos. Lo segundo, esa paz tiene que estar basada en el respeto a los derechos humanos. Y lo tercero, lógicamente, en un ecosistema político de democracia".

Ha lamentado que, "desafortunadamente, hoy en día vivimos muchas guerras" y "tenemos, como europeos, como demócratas, como defensores de los derechos humanos, que rebelarnos ante eso, ante las atrocidades que se están cometiendo en Gaza"."Y sobre todo tenemos que reaccionar y estar de forma solidaria y permanente con el pueblo de Ucrania" ante "ese ataque brutal del gobierno de Putin de Rusia hacia un país soberano, con una gran vocación europea y que quiere entrar en el club de la Unión Europea", ha añadido.

Así, ha dicho que ahora que se celebran las elecciones europeas en breve "y que hay muchas opciones reaccionarias que luchan contra la idea de Europa y que incluso quieren volver a los Estados Nación, hoy en día los demócratas, los que creemos en la idea de Europa, los que creemos en la idea de los derechos humanos y los que creemos en la democracia, tenemos que estar más firmes y unidos que nunca", ha concluido.

Por su parte, el decano del Cuerpo Consular ha incidido en "el proyecto de paz" y ha valorado que los alumnos han hablado "de concordia, de aprendizaje, de cultura, de experiencias y eso es lo que significa la convivencia, la convivencia en paz"."Hoy en día, a través del Día de la Unión Europea, del Día Europa, felicitamos y conmemoramos esos momentos de paz; seremos más libres a medida que alcancemos el mayor grado de la paz y nuestro compromiso de cara a ese trabajo empieza con vosotros y os alentamos a que dentro de esta fuerza, de esta unión que habéis reflejado, se vaya construyendo el futuro de esa paz en conjunto y en comunión de todos los países del mundo", ha señalado.