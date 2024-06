Torremolinos anima a los escolares a velar por el consumo de agua con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de su alcaldesa Margarita del Cid, ha animado este miércoles a los escolares de la ciudad a velar por el consumo de agua en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

El Consistorio ha celebrado una gran yincana ambiental en la que han participado 600 alumnos de ocho centros educativos del municipio, con el doble objetivo de enseñar a los más pequeños a respetar y conservar los espacios naturales y verdes del municipio, y formar a la comunidad educativa en la importancia del reciclaje y lucha contra el cambio climático.“Sabéis que es necesario, ahora más que nunca, que cuidemos de nuestro medio ambiente, de nuestras zonas verdes, de nuestros recursos naturales. Que adoptemos medidas en casa, en el día a día, en materia de reciclaje y ahorro de agua. Como sabéis, sufrimos una situación de sequía extrema. Llueve muy poco, demasiado poco, lo que ha hecho que tengamos que tener mucho cuidado en el consumo de agua”, ha explicado a los participantes Margarita del Cid.“Hasta hace poco no sabíamos si íbamos a poder llenar piscinas. Finalmente sí se ha podido, pero tenemos un límite: 225 litros por habitante y día. Eso, para que me entendáis, son 45 garrafas de 5 litros. Puede parecer mucho, pero ya os digo que entre cisterna, duchas, piscina, etcétera, hay que ser muy cuidadoso para no gastar esas 45 garrafas que nos corresponden a cada uno”, proseguía Del Cid.“Necesito que vosotros lo recordéis en vuestras casas, que miréis por el consumo de agua, que no nos pasemos y utilicemos sólo lo que necesitamos. Quiero que en este día nos vayamos todos con una tarea, que seáis unos agentes especiales en la vigilancia del consumo de agua en casa”, ha concluido la alcaldesa.

Los escolares han sido recibidos por diez monitores especializados en educación ambiental que han explicado a los tutores el desarrollo del evento, haciendo entrega de los pasaportes identificativos de cada clase, así como una camiseta conmemorativa a cada alumno.

Tras una charla introductoria, ha dado comienzo la gran yincana ambiental que ha constado de cinco pruebas puntuables relacionadas con el medio ambiente en las que los alumnos han podido aprender jugando y compitiendo entre clases. Las temáticas de las pruebas han sido: reciclaje, ahorro de agua, economía circular, cambio climático y ahorro de energía y materias primas.