Torremolinos acoge diversas actividades lúdicas para niños y jóvenes dentro del Congreso Down Andalucía

El municipio malagueño de Torremolinos acoge este sábado numerosas actividades lúdicas y un multitaller para niños y jóvenes dentro del Congreso Down Andalucía 2024.

Estas actividades están incluidas en el encuentro de familias, organizado por Down Andalucía y la Junta de Andalucía, que se desarrollará en Torremolinos del 8 al 10 de marzo en el Hotel Sol Príncipe, y en el que las familias compartirán experiencias y ocio, ha indicado el Ayuntamiento de Torremolinos en un comunicado.

Las actividades para niños y jóvenes se celebrarán el sábado día 9 y contarán con la participación y dinamización del voluntariado de la asociación. Darán comienzo a las 17.00 horas en la avenida Marifé de Triana con la representación del teatro infantil 'Chincheta y Muellín'.

A las 18.00 horas tendrá lugar una exhibición canina a cargo de la Policía Local. A las 18.30 se desarrollará una actividad de animación deportiva y baile.

De igual modo, ese mismo día, de 17.00 a 19.30 horas, los niños podrán disfrutar de un taller de pintacaras y manualidades a cargo de la Asociación Manantial de Aguaviva. También se realizará un taller educativo sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) que estará a cargo de las personas inscritas en curso de animación sociocultural que imparte la Agencia de Promoción y Desarrollo local.

Dentro de este encuentro de familias se desarrollarán otras actividades como la entrega del premio del séptimo Certamen de Relato Corto o la entrega del noveno premio 'Dra. Carmen de Linares Von Schmiterlöw'. Las familias también realizarán salidas a Bioparc Fuengirola y al centro de Málaga. En el hotel Sol Príncipe tendrán lugar conferencias de formación para padres y madres, mesas de experiencias y distintos talleres.

El objetivo de este congreso es "crear un espacio para la formación, el debate y el intercambio de experiencias entre familias de personas con síndrome de Down; apoyar a las familias, ofreciéndoles metodologías, instrumentos y herramientas prácticas de aprendizaje que puedan aplicar en el proceso educativo de sus hijos; promover actitudes que favorezcan la plena inclusión de la persona son síndrome de Down en todos los ámbitos de socialización; fortalecer vínculos entre familias que comparten una misma realidad, potenciando el trabajo y apoyo en red entre ellas; dinamizar y cohesionar el movimiento asociativo, que nace y se sustenta en la unión y trabajo conjunto de padres y madres de personas con síndrome de Down", han concluido.