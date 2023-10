Torremolinos inicia un plan de acción para reducir la contaminación y el ruido en el municipio

El municipio malagueño de Torremolinos ha iniciado un plan de acción para reducir la contaminación y el ruido en la localidad, según ha señalado la alcaldesa, Margarita del Cid."Uno de los grandes objetivos de Torremolinos de cara a los próximos años es la renovación por completo de la ciudad desde un punto de vista de la regeneración urbana. Lo que conlleva, entre otros aspectos, la reducción de la contaminación y del ruido en zonas más saturadas por el uso del vehículo privado, lo que supone una mejora de la calidad del aire y de la calidad acústica", ha abundado.

Al respecto, ha añadido que "el compromiso a corto plazo del equipo de gobierno es la reducción de gases de efecto invernadero en más de un 40 por ciento en las zonas más transitadas"."Junto a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una directriz que viene directamente de Europa y que deben implantar todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, hemos impulsado una estrategia más amplia, centrada en la mejora de la movilidad interna de la ciudad y en incentivar el transporte público. La creación de un aparcamiento disuasorio en la zona de Los Palacios ha demostrado el acierto de este modelo, por lo que existe el compromiso por parte del equipo de gobierno de crear nuevas zonas de aparcamiento en barrios saturados en este aspecto, como son el Calvario o la Carihuela", ha añadido.

De igual modo, ha recordado que también "se está trabajando actualmente en una nueva ordenanza que regule la carga y descarga en el municipio, de tal forma que ésta se concentre en las primeras horas de la mañana, pudiendo acceder en otros periodos sólo vehículos cero contaminantes".

Del Cid ha precisado que "la instalación de cámaras de seguridad que conlleva la implantación de la zona de bajas emisiones, también se convierte, a su vez, en una herramienta de inteligencia y de big data; de tal forma que el Ayuntamiento va a tener un diagnóstico diario del volumen de tráfico, adoptando medidas que mejoren el fluido de vehículos en tiempo real". "Aparte de la evidente mejora en la seguridad, contando con un completo sistema de vídeovigilancia que estará integrado y coordinado con la Policía Local de Torremolinos", ha subrayado.

Además, se plantea la instalación en la zona centro de la ciudad de un total de dos aparcabicis con espacio para diez bicicletas cada uno; y de seis puntos de recarga eléctrica de vehículos, de tal forma que se incentive el uso de este medio de transporte."Junto a la mejora de la movilidad, también queremos incentivar el transporte público", ha afirmado la regidora, que ha añadido que Torremolinos "cuenta con una serie de bonificaciones para el transporte en autobús dirigidas a jóvenes y mayores, que cuentan actualmente con más de 800 beneficiarios".

Asimismo, ha agregado, "de la mano de la Junta de Andalucía, se trabaja en el necesario impulso de una estación de autobuses que redirija el flujo de estos vehículos a una zona fuera del centro y mejor conectada con la autovía, de tal forma que se mejore el transporte intra e interurbano"."El Ayuntamiento, además, ha reiterado la necesidad de mejorar y reforzar la línea 1 de Cercanías entre Málaga y Fuengirola, y que cuenta con hasta cinco estaciones en Torremolinos, que requieren de un mejor mantenimiento y actualización de servicios y equipamientos", ha dicho la alcaldesa.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

En las próximas semanas se va a proceder a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, para lo que se va a llevar a cabo un intenso proceso de participación ciudadana, para informar al detalle de la zona que se va a ver afectada, ha explicado Del Cid.

En concreto las calles que a partir del 1 de enero de 2024 se verán afectadas son: un tramo de calle Hoyo, entre Eduardo Aguilera y Maestra Miret, calle Río Aranda, calle Eduardo Aguilera, calle Maestra Miret, Avenida de los Manantiales, entre plaza Picasso y Avenida Isabel Manoja, Ramal de los Manantiales, calle Río Salazar, calle Río Arba, calle Río Subordán, calle Madre del Buen Consejo, un tramo de calle María Barrabino y calle Río Mesa.

Por su parte, la concejala de Movilidad y Transporte, Sandra Jaime, ha explicado que podrán transitar sin ningún tipo de restricción vehículos registrados en Torremolinos con etiqueta 0, ECO y C, mientras que los vehículos registrados con etiqueta B podrán transitar sin ningún tipo de restricción entre las 21.00 horas y las 08.00 horas, o a cualquier hora del día siempre que vayan a carga y descarga, acceso a parking particular o de pago, o para acceder a un establecimiento hotelero."Si no es por ninguna de estas excepciones, los vehículos con etiqueta B no podrán transitar por las mencionadas calles entre las 08.00 horas y las 21.00 horas", ha advertido.

No podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones los vehículos carentes de etiqueta ambiental. Cualquier vehículo podrá circular por la ZBE mediante una autorización municipal expresa.

La edil ha informado de que "se implantará una web para poder gestionar las autorizaciones de acceso a la ZBE de Torremolinos según la normativa del Ayuntamiento".

Además, ha precisado, "en esta web se podrán realizar otras tareas como registrarse en la web, tramitar una autorización, consultar el estado de tramitación, consultar autorizaciones, autorizar vehículos si eres hotel, taller o comercio, invitar vehículos si eres residente o comerciante de la ZBE, consultar accesos de vehículos añadidos a tu cuenta, envío de reclamaciones o sugerencias, recibir notificaciones en tiempo real y poder consultar el histórico, ver los accesos más recientes en modo listado y modo navegación en mapa de la ciudad, y consultar los detalles de cada viaje seleccionado, fecha y hora, lugar, matrícula y topo de acceso, entrada o salida".