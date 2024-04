Torremolinos iniciará en las próximas semanas las obras de remodelación de la plaza de La Nogalera

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, acompañada de vecinos y comerciantes de la zona, y junto con las arquitectas redactoras del proyecto, María Vargas y Ana Baena, ha anunciado que en las próximas semanas comenzarán las obras de remodelación de la plaza de La Nogalera con una reforma integral no sólo del espacio abierto sino de hasta tres calles aledañas."En el plazo de unas pocas semanas comenzará una de las obras más importantes en Torremolinos en los últimos años, un proyecto que viene a saldar una gran deuda pendiente en torno a un lugar que se ha visto comprometido durante demasiado tiempo", ha indicado la alcaldesa de Torremolinos y ha subrayado que "el proyecto está concebido no sólo como una reforma estética, sino como un nuevo espacio que favorezca la movilidd, la transitabilidad, no sólo en la plaza, sino también en su entorno más cercano".

Así, ha indicado que "en esta ocasión hemos planteado un plan de obras por fases, de tal forma que en los meses de verano y en determinadas épocas del año, donde la plaza alberga eventos, las obras no entorpezcan su desarrollo normal".

De igual modo, ha apuntado que "la intención es comenzar las primeras actuaciones entre mayo y junio y luego retomar en octubre hasta mediados de 2025, haciendo compatible, insisto, la vida de la plaza con las obras".

La alcaldesa ha informado de que "las calles Emilio Esteban, Antonio Girón y tramo noreste de calle Cauce también van a ser remodeladas, con la misma uniformidad estética, salvando los problemas evidentes de firme que vecinos y comerciantes llevan años sufriendo".

Del Cid ha detallado que la nueva plaza de La Nogalera "va a integrar vegetación, espacios en sombras, nuevos rincones donde pasear o donde sentarse, encajados perfectamente con el resto de elementos urbanos de la plaza. Una nueva centralidad de Torremolinos, y haciéndolo bajo ese exigente criterio de regeneración urbana".

Por último, ha agradecido a la Junta de Andalucía "su apoyo, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que ha permitido destinar más de tres millones a un proyecto que va a cambiar el centro de Torremolinos para siempre y que será una realidad a lo largo de 2025". En concreto, el presupuesto asciende a 3.254.255,35 euros.

PROYECTO

El proyecto, que se ha planteado para ser ejecutado en diferentes fases, ha sido consensuado con los empresarios y comerciantes de La Nogalera y calles aledañas. Además, se pretende crear nuevos espacios libres con la eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad urbana bajo los criterios de sostenibilidad.

También se diseñará la pavimentación acorde a la nueva zonificación propuesta y se crearán nuevos elementos de sombra para tamizar la luz natural y para la iluminación nocturna.

Se prevé la inclusión de soportes y sensores que mejoren los servicios implantados, entre otros riego inteligente, conteo de personas, totem digitales, sensores de regulación y consumo del alumbrado, instalación de otros elementos de sensores que faciliten la toma de información y gestión de este gran espacio de encuentro.

En el conjunto lineal de fuentes se incluye una cortina de agua digital programable de once metros de longitud y una altura de siete metros de base y bancos acompañando el trazado. En el área más cercana a la calle San Miguel, se dispondrá de una fuente seca lúdica transitable con surtidores.

En cuanto a la iluminación se dará la máxima eficiencia energética y circularidad en sus elementos de producción, se implantará un sistema de inteligencia inteligente de gestión hídrica, tanto de mantenimiento de espacios e infraestructuras verdes como el uso de servicios públicos y dotación ambiental.

Además, se instalarán unas estructuras de pérgolas con sistemas de recogida de energía renovable, que además de contribuir a paliar el efecto de isla de calor, aportará un alto nivel de autoabastecimiento energético al sistema integral de gestión y consumo energético en la plaza de La Nogalera. En estas pérgolas se incluye iluminación que se refuerza con luminarias en los puntos necesarios.

La plaza contará con hasta 34 cubiertas textiles que funcionarán a modo de pérgolas para proporcionar sombra. Estas cubiertas estarán compuestas por una malla microperforada de colores ocres sobre un sistema de estructura metálica.

Esta nueva centralidad queda enfatizada por la ubicación de una gran pérgola central, de unos 500 metros cuadrados, que también hará que baje la temperatura del espacio para una mejora general de su confort urbano.

El diseño de las fuentes cobra un gran protagonismo en el proyecto. El agua aportará dinamismo y frescura y el proyecto pretende que esté presente en todo el recorrido de los paseantes, tanto en elementos ornamentales como lúdicos.

Por último, han recordado que este proyecto referente se enmarca, entre otras actuaciones, en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD)'Torremolinos, Paraíso Inteligente', y está financiado por Fondos Europeos Next Generation EU, en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).