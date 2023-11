Torremolinos aprueba optar a una subvención para infraestructuras hídricas y su digitalización por 1,4 millones

La Corporación Municipal de Torremolinos ha aprobado en pleno, con el voto en contra de PSOE y la abstención de Vox y el grupo municipal IU-Podemos, una moción de urgencia, presentada por el concejal de Aguas y Saneamientos de Torremolinos, Cristóbal Molina, para la inclusión del municipio en una subvención para la gestión sostenible y digital de masas de agua, dotada de 1,4 millones de euros.

Según señalan desde el Consistorio, el proyecto Gottam determina una serie de actuaciones de digitalización y mejora del aprovechamiento del agua de la red, reduciendo así las pérdidas que la misma pueda tener, incluyendo también la monitorización del acuífero que abastece al municipio, mejorando el rendimiento y aportando información que permita prever los niveles de reserva hídrica con que cuenta Torremolinos.

Este macroproyecto aglutina a varios municipios de la Costa del Sol y la Axarquía como Torremolinos, Manilva, Estepona, Benahavís, Marbella, Rincón de la Victoria y Algarrobo, cuya explotación de agua corresponde a la empresa Hidralia."Nos sumaremos a cualquier medida que beneficie al municipio y garantice no sólo el agua en este momento de sequía extrema, sino que siente las bases para el futuro. Al igual que esta medida, llevamos meses trabajando en diferentes usos del agua para riego y baldeo con agua regenerada para lo que nuestra alcaldesa, de manera recurrente, mantiene contactos con todos los alcaldes que forman parte de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, así como con la empresa Acosol", ha asegurado el edil."Eso se ha convertido en una prioridad absoluta para este equipo de gobierno en el que no cabe ni posicionamientos ni ideologías políticas contrarias. El agua es un bien de primera necesidad y ante eso, tenemos que estar todos unidos, algo que se ha demostrado en el pleno que no es así, con el voto en contra del PSOE", ha manifestado.

Se trata de en un procedimiento para recibir una subvención de más de 1,4 millones de euros, debiendo financiar el Ayuntamiento, en su caso, la parte de los costes del proyecto no subvencionados.

En concreto, en Torremolinos están previstas, entre otras muchas, actuaciones la actualización de los Planes de Sequía, estudio de identificación de potenciales usuarios de aguas regeneradas para usos municipales, industriales, agrícolas y recreativos, según criterios de cantidad, calidad y coste, o actualización y revisión de los planes de emergencia municipales frente a inundaciones.

También análisis del potencial de la recarga de acuíferos mediante modelización cartográfica en las masas de agua Marbella-Estepona y Sierra de Mijas, y en pequeños aluviales del sector oriental, modelos basados en técnicas de inteligencia artificial para la predicción de situaciones de sequía y escasez en los sistemas de explotación, o digitalización de las captaciones de agua subterránea.

Por otra parte la corporación municipal también ha aprobado, por unanimidad, una moción declarativa presentada por el grupo municipal del PP en relación al Día Mundial del Sida.

El pleno ha acordado "instar a la Consejería de Salud y Consumo a mejorar y potenciar la activación y apoyo a los espacios especializados en la respuesta al VIH, ITS y la salud sexual en la comunidad autónoma, siguiendo los objetivos del nuevo Plan Estratégico, e incorporar nuevas medias para la implementación del Pack de Prevención Combinado con la mayor accesibilidad comunitaria posible".

También "instar al Gobierno de España a aumentar los esfuerzos hasta conseguir los objetivos 2030 de Onusida, garantizar la calidad de vida de las personas con VIH y trabajar por el estigma cero, y aumentar los recursos para que se lleve a cabo y se consigan los objetivos del Plan Estratégico para la Prevención y Control de la Infección por el VIH y las ITS en España".

Tras la aprobación, ha tenido lugar la intervención de Jorge Garrido, director ejecutivo de Apoyo Positivo, quien ha manifestado que "en la actualidad tenemos todas las herramientas para acabar con el VIH/Sida, pero es necesaria la movilización de voluntades, y coordinar la red de respuesta sanitaria y comunitaria al virus, para lograrlo"."Torremolinos se encaminó hacia ese compromiso institucional en 2016, siendo una de las primeras ciudades españolas en hacerlo y, desde entonces, ha sido referente en la respuesta al virus, a otras infecciones y al estigma asociado, gracias a la adhesión a la estrategia Fast Track Cities de Onusida, con el objetivo de acelerar las medidas y acciones con las que conseguir los objetivos marcados para 2030 a nivel local", ha añadido."Actualmente España, gracias a esta contribución entre otras, está más cerca. Casi un 93% de las personas con VIH están diagnosticadas, un 97% en tratamiento antiretroviral, que garantiza su calidad de vida, y casi un 91% indetectables", ha señalado."Desde Apoyo Positivo queremos agradecer al grupo popular el impulso de esta moción, agradecer a las concejalías responsables su apoyo y a todas las personas que han sido clave en estos esfuerzos desde el 2016. Torremolinos siempre sabe encontrar razón al desencuentro. Sabe iluminar el acceso a los cuidados y a la participación ciudadana. Es un constante ejemplo de que, a pesar de las dificultades, se puede conseguir un espacio de convivencia más seguro, igualitario y saludable para todas las personas", ha concluido su intervención Garrido.