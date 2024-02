El Tribunal de Cuentas reprocha al Ayuntamiento que no repercutiese a Podemos-IU la expulsión de Sandra Heredia

Considera que debió haber solicitado al grupo que reintegrase 13.000 euros percibidos en 2022 por un acta de edil que ya no tenía

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las dotaciones económicas asignadas por el Ayuntamiento de Sevilla a sus grupos políticos municipales en 2022 señala que ese año, el Consistorio "siguió asignando y pagando la misma dotación" al grupo conformado por ediles de Podemos e IU, pese a que "contaba con un concejal menos" como consecuencia de la declaración de Sandra Heredia como edil no adscrita tras su expulsión de Podemos. El Tribunal considera que el Ayuntamiento "debió haber solicitado al grupo el reintegro del componente variable correspondiente a dicho miembro, por importe de 13.000 euros".

En concreto, se trata del informe titulado "Fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de municipios de capitales de provincia en relación con las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales, ejercicio 2022".

El documento, recogido por Europa Press, especifica que "la dotación económica global del Ayuntamiento de Sevilla a los grupos municipales ascendió en 2022 a 473.000 euros, idéntica a la cuantía de los ejercicios anteriores".

Pero el informe avisa de que el Ayuntamiento de Sevilla "recoge en su Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento una previsión sobre la asignación económica a los grupos políticos, si bien se limita a reproducir sustancialmente el contenido del artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, incluyendo una referencia a que la asignación 'deberá ser destinada al cumplimiento de las funciones municipales del grupo', por lo que no se trata propiamente de un desarrollo normativo, mientras que en su ordenanza de transparencia se contempla la obligatoriedad de dar publicidad a las asignaciones presupuestarias a favor de los grupos políticos, sin que cuente con ninguna normativa adicional que regule las dotaciones".

Así, el informe señala que para estas asignaciones, "se echa en falta el necesario desarrollo normativo (municipal) que facilite el adecuado empleo, justificación y control de la dotación, y en el que se detalle, al menos, el destino de los fondos, indicando los gastos admisibles y no admisibles, y si entre ellos se admiten las aportaciones a los respectivos partidos políticos, y, en su caso, la forma de justificarlas o los derechos económicos", entre otras cuestiones. "LA MISMA DOTACIÓN" AL GRUPO DE LOS EDILES DE PODEMOS E IU

El informe avisa además de que en 2022, "en el Ayuntamiento de Sevilla se siguió asignando y pagando la misma dotación a uno de los grupos, a pesar de que contaba con un concejal menos, que había pasado a ser miembro no adscrito en 2021".

En julio de 2021, recordémoslo, el pleno de Sevilla declaraba no adscrita a la hasta entonces concejala del Grupo de Adelante Sandra Heredia, después de que Podemos la expulsase de sus filas por su papel en el relevo acometido en 2020 en la Portavocía del grupo, mediante el cual Susana Serrano, entonces coordinadora de Podemos-Sevilla, fue temporalmente apartada de dicho puesto y el mismo recayó en el edil de IU Daniel González Rojas.

Más tarde, en diciembre de 2022, el citado grupo de Adelante Sevilla, coalición electoral impulsada en 2019 por Podemos, IU, Equo, Alternativa Republicana, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, fue rebautizado como Podemos-IU.

Y es que fruto de la salida de Podemos de la excoordinadora regional del partido Teresa Rodríguez junto con otros siete diputados autonómicos afines a ella, Podemos instó la expulsión de todos ellos del que fuera Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, impulsado principalmente por Podemos e IU, tras lo cual la marca Adelante fue refundada con el impulso principal de Anticapitalistas, la formación dirigida por Teresa Rodríguez, así como diferentes fuerzas andalucistas.

Según el Tribunal de Cuentas, tras esta situación de 2021 en el Ayuntamiento de Sevilla, el mismo "siguió asignando y pagando la misma dotación" en 2022 al Grupo de Adelante, rebautizado en diciembre de ese año como Podemos-IU; "debiendo haberse solicitado al grupo el reintegro del componente variable correspondiente a dicho miembro, por importe de 13.000 euros", según el Tribunal de Cuentas.

SIN PRECISAR CONCRETAMENTE EL CASO DE LOS NO ADSCRITOS

En ese sentido, dicha instancia expone que "lo largo del mandato 2019-2023, la Corporación contaba con cinco grupos municipales y, desde el ejercicio 2021, con un miembro no adscrito"; exponiendo que "el Ayuntamiento se ha limitado a recoger en su Reglamento Orgánico una regulación similar al contenido del artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local en la que únicamente añade que las asignaciones a los grupos lo serán "para su funcionamiento", sin incluir aspectos como los derechos económicos de los miembros no adscritos". "No se ha efectuado un desarrollo normativo mínimo del precepto estatal, necesario para cubrir aquellos aspectos no suficientemente regulados", indica.

Además, el informe advierte de que el Ayuntamiento de Sevilla "no utiliza criterios objetivos para la cuantificación de la asignación a los grupos municipales, ni tiene en cuenta los costes de funcionamiento de aquellos para el establecimiento de la dotación".

El documento señala además que el pleno "no ha solicitado la contabilidad específica de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales"; así como que "tampoco se han sometido al control de la Intervención municipal las cuentas justificativas de los grupos correspondientes a los ejercicios 2020 a 2022".

El documento agrega que "la ausencia de control por parte del pleno y de la Intervención de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales supone un riesgo de que dichas asignaciones no se esténaplicando adecuadamente a la finalidad prevista por la normativa".