La campaña de Turismo de Málaga, finalista de los Premios de Cine y TV de New York Festivals

La campaña del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga 'I feel guilty of your best moments', presentada el pasado mes de diciembre, se ha convertido en finalista a los premios 'TV & Film Awards de los New York Festivals'.

Málaga es uno de los 22 destinos turísticos de todo el mundo seleccionados dentro de la categoría de Imagen Corporativa, en la que compiten un total de 87 candidaturas de distintos ámbitos, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, dentro del ámbito del turismo en la misma categoría han conseguido ser finalistas destinos del resto de Europa, entre ellos, procedentes de Portugal, Suiza, Austria, Eslovenia, Suecia y Dinamarca. Málaga también competirá con destinos asiáticos (de Japón, Azerbaiyán y Singapur), americanos (de Canadá, México y Perú) y también de Sudáfrica.'New York Festivals TV & Film Awards' es un evento anual que reconoce la excelencia en la producción televisiva y cinematográfica a nivel mundial. Instaurados en 1957, los premios se otorgan en 14 categorías --que incluyen, además de la relativa a imagen corporativa, programas de noticias, documentales, películas, programas de deportes, de entretenimiento, promoción, producciones y streaming, entre otras--.

El jurado, compuesto por expertos internacionales de la industria, evalúa las inscripciones basándose en la originalidad, la habilidad técnica y el impacto emocional. La gala en la que se fallarán los premios será el próximo 16 de abril en Nueva York.'I FEEL GUILTY OF YOUR BEST MOMENTS'

La campaña turística 'I feel guilty of your best moments', destinada al mercado internacional, juega con la idea de que la ciudad de Málaga "se siente culpable" de superar las expectativas del visitante y de cautivar a las personas que viven experiencias en el destino.

En el aspecto audiovisual, la campaña se compone de un spot general, de un minuto y medio de duración, y catorce específicos, de 45 segundos, que pivotan en torno a segmentos turísticos, mercados estratégicos y fechas especiales de la vida de la ciudad.

Los segmentos gastronómico, cultural y city-break, turismo premium, naturaleza y playas, turismo familiar, lifestyle y compras, turismo MICE, así como la figura de Picasso y tres de las fiestas principales de la ciudad --Navidad, Semana Santa y Feria de Agosto-- se incluyen en los distintos recursos audiovisuales de la campaña 'I feel guilty of your best moments'.

La campaña, lanzada por la agencia BeOn Advertising, precisó de 26 días de rodaje a lo largo de todo el año, contando con 62 localizaciones y 65 figurantes.

El rodaje cuenta con el sello de producción sostenible de Málaga --iniciativa municipal de Málaga Film Office, Promálaga y el área de Sostenibilidad Medioambiental--.