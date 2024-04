UGT y CCOO denuncian la negativa de Asaja para actualizar los salarios en el convenio del campo conforme al SMI

Los sindicatos UGT y CCOO en Jaén han denunciado este lunes la negativa de Asaja a aplicar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para actualizar las tablas salariales del convenio colectivo de las actividades de agropecuarias en la provincia, conocido como convenio del campo.

Supondría un aumento "ridículo" de "50 céntimos por día trabajado" o "unos 70 euros al año por trabajador", de ahí que hayan dicho no entender la posición de la organización. Por ello, recurrirán al Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) y, en caso de no reconsiderar tampoco en él su postura, irán a los tribunales para que un juez diga "que esto hay que pagarlo sí o sí".

Así lo han indicado el secretario general de FICA-UGT en Jaén, Domingo Ocaña, junto con el secretario de Organización de esta federación, Antonio Marcos, y la secretaria de Acción Sindical de CCOO en Industria, Teresa Pérez.

En rueda de prensa, han informado sobre el conflicto colectivo al que se ven abocados porque esta parte de la patronal --UPA está de acuerdo-- rechaza esa revalorización. "No aceptan que el salario mínimo interprofesional haya afectado a la última categoría (establecida en el convenio colectivo) y, por lo tanto, el artículo 5 tiene que aplicarse", ha afirmado Ocaña.

Ha detallado que eso implica confeccionar nuevas tablas salariales conforme al SMI que entró en vigor el pasado febrero con efecto retroactivo a 1 de enero de 2024. Con ese objetivo, las partes social y empresarial han mantenido tres reuniones, en las que primero hubo "veto", luego se "aceptaba esa subida, pero pedían ver matices de céntimos" y, en la última del pasado viernes Asaja sorprendió con el no a aplicar la subida del SMI."Supone unos 70 euros al año por trabajador, es ridículo y no entendemos esta negativa con las subidas tan importantes que están teniendo y las ganancias tan importantes que están obteniendo con la subida del precio del aceite. Tanto desde UGT como desde Comisiones estamos indignados porque no es normal", ha destacado Pérez, quien ha incidido en que no se pide "nada estratrosférico".

Por su parte, el secretario de Organización de FICA-Jaén ha destacado que la provincia "ha estado siempre a la vanguardia tanto en derechos sociales como en derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras del campo", al tiempo que ha lamentado que "Asaja no está estando a la altura de las circunstancias"."Los acuerdos que se firman y los convenios que se firman son para cumplirlos. No vale marear la perdiz durante tres meses para después decir que no está de acuerdo con la mayor. Por lo tanto, hacemos un llamamiento, concretamente a Asaja, que es la parte que se niega a firmar la revalorización de las tablas, para que reconsidere su postura y podamos resolver este conflicto", ha manifestado Marcos.