UGT y CCOO critican el "inmovilismo" de la patronal de hostelería con el nuevo convenio provincial

UGT y CCOO han criticado este viernes el "inmovilismo" de la patronal de hostelería al "seguir dilatando" la negociación del nuevo convenio provincial del sector "para ahorrarse la subida salarial del año 2023", sin importarles el gran perjuicio" que provocan a más de 10.000 trabajadores.

Y es que, la negociación está abierta "desde hace más de un año", según han informado este viernes el secretario general de CCOO de Servicios en la provincia, Juan Carlos Sánchez; el secretario de Organización de FESMC de UGT-Jaén, Javier Lacarra, y Teresa del Arco, responsable provincial de Hostelería de este último sindicato.

Tras precisar que el documento afecta en torno a 2.000 empresas y a más de 10.000 empleados, han afirmado que "no va a sufrir modificaciones sustanciales", sino "solo retoques legales y algún punto que limar", de ahí que no entiendan que "desde la patronal sigan dilatando" su firma.

Los sindicatos han destacado su presencia en "una plataforma conjunta", frente a lo que ocurre en la otra parte, "donde presentaron una plataforma constituida tan solo por Hosturjaén, no habiendo nada por parte de Turjaén"."Desde CCOO queremos denunciar el inmovilismo de la patronal en la negociación del convenio de hostelería de la provincia de Jaén. Un convenio cuya negociación está abierta desde hace más de un año y cuya patronal, aparentando estar dividida, no para de dilatar el acuerdo para ahorrarse la subida de 2023, sin importarles el gran perjuicio que están teniendo las personas trabajadoras del sector", ha declarado Sánchez.

Al respecto, ha subrayado la "postura conciliadora" que los sindicatos mantienen "en todo momento" para "beneficiar a las personas trabajadoras del sector". Ha matizado, sin embargo, que "no es posible consensuar si se choca continuamente con una parte empresarial que presenta una postura inmovilista" y que "tiene como única finalidad la de dilatar la firma del convenio"."Nos encontramos a finales de diciembre con un parte de la patronal proponiendo una inaceptable subida salarial variable y por la otra una propuesta totalmente distinta. Todo ello con la clara intención de dividir el convenio en dos y de seguir dilatando aún más las negociaciones", ha considerado.

Para el dirigente de UGT, las propuestas que están planteando "son inasumibles y conforman un ejercicio de irresponsabilidad absoluta". Al hilo, ha añadido que los sindicatos no van a aceptar "su pretensión de un 2023 sin subida salarial", mientras los empleados "están soportando subidas del IPC superiores al diez por ciento"."Si no se logra un acuerdo de forma inminente, se plantearán posibles movilizaciones e incluso una convocatoria de huelga", han asegurado, no sin recordar que se viene "de una subida salarial del dos por ciento del anterior convenio, fruto de un acto de responsabilidad" de los trabajadores, que, "ante la actual pérdida de poder adquisitivo, esperaban ahora un mínimo de sensibilidad".