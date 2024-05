UGT critica un corte de suministro al CEIP La Aduana desde el sábado y Endesa responsabiliza al Ayuntamiento

UGT Servicios Públicos de Córdoba ha criticado este martes que "el CEIP La Aduana de Córdoba, tras un corte de luz que se produjo el pasado sábado" y que sigue "aún a día de hoy, mantiene al centro sin suministro" eléctrico, lo que ha provocado que el sistema de suministro de agua del colegio "tampoco funcione", mientras que desde la compañía eléctrica Endesa han asegurado a Europa Press que la situación es responsabilidad del Ayuntamiento de Córdoba.

En primer término y según ha informado el sindicato en una nota, "la falta" de agua está afectando a "la limpieza" del colegio y al "trabajo en la cocina", que sirve comida a 260 alumnos y que ha tenido que recurrir al uso de agua embotellada para cocinar y lavar, en un primer momento, y a un catering después, y ello tras tener que "tirar a la basura" todos los alimentos "conservados en frigoríficos o congeladores", al "haberse echado a perder". Además, la falta de suministro eléctrico impide el uso de "los equipos informáticos o las pizarras digitales, entre otros".

Fue el pasado sábado cuando, según ha precisado UGT, "la empresa Endesa realizó un corte de suministro en la zona", afectando al colegio y "a diversas parcelas", y "para el reenganche del suministro la empresa exige el certificado de una empresa que verifique que las instalaciones reúnen los requisitos para poder disponer del servicio".

Desde la Dirección del centro han dicho a UGT que "el Ayuntamiento de Córdoba se puso ayer a trabajar en la solución de este problema y que, probablemente, ya habrían mandado el certificado requerido por la empresa de suministro, aunque, según indicaron, lo más probable es que el problema no quede solucionado a día de hoy".

Ante esto, el secretario de Enseñanza de UGT SP Córdoba, Juan Carlos Varo, ha criticado "la actitud de una empresa como Endesa, que es capaz de dejar a un centro escolar sin suministro eléctrico, ni agua", dando lugar a "unas condiciones precarias en las que el alumnado no puede recibir sus clases con normalidad", y en una "época en la que podrían producirse golpes de calor sin que el centro disponga de agua", afirmando también Varo, por otro lado, que "los centros escolares deben ser una prioridad y el Ayuntamiento debería ponerse las pilas en el nivel de exigencia de resolución de este tipo de problemas".

RESPUESTA DE ENDESA

Precisamente, fuentes de la compañía eléctrica Endesa han asegurado que la responsabilidad de esta situación es del Ayuntamiento de Córdoba, como titular de "un centro de transformación", desde el que llega el suministro eléctrico al CEIP La Aduana y que está"averiado", de forma que está provocando "cortes de suministro" que afectan al colegio y a su entorno, y tiene que ser el Ayuntamiento "el que solucione el problema que hay en ese centro de transformación", al que, eso sí, Endesa ha cortado el suministro, por motivos de "seguridad".

Así, las mismas fuentes han detallado que "el corte se ha producido porque hay una instalación, que es un centro de transformación particular, es decir, que no pertenece a Endesa, sino un tercero", el Ayuntamiento, "que tenía una avería", la cual "estaba provocando cortes de suministro al resto de la zona", lo que ha obligado a Endesa a "cortar el suministro a ese centro de transformación, para evitar que siguiera perjudicando al resto de suministros, y para que no supusiera un problema para la seguridad de las personas y de las instalaciones".

Junto a ello, desde Endesa se ha "pedido al dueño de ese centro de transformación, que es el Ayuntamiento, que solucione el problema que hay en ese centro de transformación", porque Endesa no puede "acceder a él, porque es privado", lo tiene que hacer el Consistorio, de manera que, "una vez que haya solucionado" el problema, debe avisar a Endesa, que revisará"que todo está bien" y, en ese caso, "se devolverá el suministro de forma normal", pero ahora, "por temas de seguridad y de continuidad de suministro, hemos tenido que cortar".

Respecto a cuándo podría recuperar el suministro eléctrico el colegio, desde Endesa han subrayado que es algo que "no depende" de la compañía, sino del Ayuntamiento, de manera que, cuando les comunique "que lo han solucionado", Endesa lo revisa y, "si todo está bien", la compañía vuelve a dar el suministro, porque, si lo hiciera antes y "este centro de transformación sigue averiado, ello puede ocasionar un problema aún mayor" que en la actualidad.