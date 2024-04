La UJA reconoce la labor de la investigadora Carmen Martínez con un mural en el Colegio Padre Poveda de Linares

La Universidad de Jaén (UJA) reconoce la labor de la investigadora de Ingeniería Química de la UJA Carmen Martínez García con un mural 'Mujeres de ciencia' que ha pintado la artista Ana Corazón en el muro exterior del colegio Padre Poveda de Linares.

El rector, Nicolás Ruiz, ha inaugurado este viernes la obra, enmarcada en una iniciativa con la que se rinde homenaje a las mujeres investigadoras de la institución académica jiennense. "Excelentes profesionales que destacan por su labor científica, por su trayectoria brillante y por una actitud personal marcada por la dedicación y el compromiso", ha valorado.

De esta manera, el objetivo es reivindicar el papel de la mujer en la ciencia y en la UJA, además de "visibilizar referentes femeninos en el ámbito científico para inspirar a las nuevas generaciones", a través del reconocimiento al talento femenino, personificado este año en la catedrática de Ingeniería Química Carmen Martínez García.

Ruiz ha señalado la necesidad de incidir en promocionar las materias STEM como titulaciones de futuro entre las niñas, para atraer el talento femenino en disciplinas como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ámbitos con numerosas y diversas salidas profesionales.

En este sentido, ha apostado por inculcar a las niñas "la igualdad y la confianza y hacerles ver que, desde una ingeniería, una mujer también puede ser tremendamente útil a la sociedad, con un importante impacto en el bienestar de todos"."Venzamos los estereotipos. Contribuyamos todos a que ese talento femenino no se quede en el camino. Que no os dé miedo ser ingenieras, físicas o químicas. Fijaos en Carmen y en mujeres como ella, que os vais a encontrar muchas. Tenedlas como referentes. Que no os dé miedo ser lo que realmente queráis ser y esto va para todos, para los chicos y para las chicas", ha declarado.

El propio rector ha sido el encargado de exponer una semblanza de la investigadora homenajeada. Nacida en una barriada próxima a la fábrica de Santana de Linares, Carmen Martínez estudió en el Colegio La Presentación, es catedrática del Área de Ingeniería Química y ostenta desde junio la dirección de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UJA.

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

Ha explicado que se trata de "una investigadora de prestigio internacional especializada en el cuidado del planeta a través de la valorización de residuos", ya que "ha centrado sus investigaciones en la reciclaje y reutilización de residuos, lo que se conoce como economía circular"."Con sus investigaciones, pretendemos disfrutar de un mundo mejor, porque combatimos el cambio climático y hacemos de nuestro entorno un lugar más sostenible", ha dicho Ruiz.

Ha añadido que es una "excelente persona, entrañable, un tanto tímida y reservada, pero sobre todo agradecida, leal, amiga de sus amigos, en la que puedes confiar, y que siempre tiene muy presente quién es y de dónde viene, con los pies en el suelo y un ego equilibrado, algo difícil de encontrar en el mundo actual".

Por su parte, la homenajeada, ha tenido palabras de agradecimiento por este reconocimiento. "En este camino recorrido he tenido la suerte de contar con la ayuda y amistad de personas sin las que no hubiese sido posible llegar hasta aquí", ha comentado.

Al respecto, ha dado las gracias a su compañera y profesora de la UJA Teresa Cotes "por la ayuda, el trabajo, el esfuerzo y el apoyo incondicional en los momentos buenos y, sobre todo, en los malos"; por acompañarla en sus "locuras y cabezonerías".

Ha aludido también al investigador de la UJA Francisco Corpas, por acogerla en el grupo, por hacerle "siempre lo difícil, fácil y por su ayuda incondicional", así como al resto de miembros del grupo y a su familia. "Un científico en su laboratorio no es solo un simple técnico; también es un niño que enfrenta un fenómeno natural que lo impresiona como si fuera un cuento de hadas", ha dicho citando a Marie Curie.

El acto ha contado, además, con el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano Rodríguez; el teniente de alcalde de Linares y concejal de Industria, Empleo, Universidad, Contratación, Autónomos y Emprendedores, Raúl Caro-Accino, y el diputado de Agricultura y Ganadería, Francisco Javier Perales, entre otros.

IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO

El mural ha sido pintado esta semana por Ana Corazón en una pared lateral exterior del Colegio Padre Poveda. Esta actividad se ha realizado con el alumnado de cuarto y quinto de Pimaria de este colegio, que este miércoles recibió una charla sobre murales por parte de la artista, Laura Luque, investigadora de Historia del Arte de la UJA y Carmen Martínez con el objetivo de dar a conocer a los escolares de primera mano su perfil profesional.

Antes de la inauguración de este mural, el rector ha entregado un cuadro a la familia de Luz de Ulierte Vázquez, la científica homenajeada el año pasado, con la que arrancó la iniciativa 'Mujeres de ciencia'. Lo han recogido el catedrático emético de Historia del Arte de la UJA Pedro Galera y su hija Luz Galera de Ulierte, con la reproducción de la imagen del mural pintado en la pared lateral del IES San Juan Bosco de Jaén por el artista Coché Tomé.

El proyecto 'Mujeres de Ciencia' está impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo Territorial, bajo la coordinación de la profesora de Historia del Arte Laura Luque. Este año ha tenido la colaboración del Seminario Mujer, Ciencia y Sociedad de la UJA, el Ayuntamiento de Linares y el Colegio Padre Poveda de Linares.

Se engloba en la línea 6 del XIV Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén 'Si tú no vienes, la ciencia no va...', que cuenta con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades.