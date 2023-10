La UJA acoge un encuentro internacional con más de 50 expertos en economía del turismo

La Universidad de Jaén (UJA) ha acogido un encuentro internacional con más de 50 expertos en economía y gestión del turismo, un "área de estudio incipiente y prometedora".

Se trata de décimo quinta edición del 'Workshop tourism: Economics and management. Tourists as consumers, visitors and travelers', que se ha celebrado del 25 al 27 de octubre en la Antigua Escuela de Magisterio, según ha informado este viernes la institución académica.

Organizado por la Cátedra Vialterra-Solpriga de Sistemas de Información Económica de la UJA, ha servido como punto de reunión a un amplio conjunto de investigadores "bajo un área de estudio incipiente y prometedora como es la economía y gestión del turismo y cuyo objetivo es consolidar las redes de investigación en esta temática entre instituciones de América Latina e Iberoamérica (especialmente España)".

También ha tenido el fin, desde el punto de vista del carácter científico, de la difusión de conocimientos, la consolidación de lazos institucionales y, en particular para esta temática concreta, la conformación de una red de investigadores afines a los ejes temáticos del 'workshop' para iniciar la formalización del trabajo que se lleva a cabo hace varios años desde diversas instituciones.

El director de la Cátedra Universitaria Vialterra-Solpriga de Sistemas de Información Económica de la UJA, Pablo Juan Cárdenas, resaltó en la inauguración la importancia de esta cita a nivel internacional, fundamentalmente dentro la región iberoamericana, en el ámbito de la economía del turismo.

En este sentido, se han presentado diferentes trabajos de investigación centrados en la Economía del Turismo. Además, el programa ha incluido tres conferencias plenarias de especial relevancia, como la enfocada en el papel de los recursos culturales para el desarrollo del turismo, impartida por Raffaele Scuderi, de la Universidad de Enna (Italia).

La segunda ha estado dedicada al análisis de la cointegración y control en la evaluación del impacto de los eventos turísticos, impartida por Andrew Harvey de la British Academy FBA (Inglaterra); mientras que la tercera ha analizado los efectos del cambio climático en el turismo mediante modelos de demanda, impartida por Jaume Roselló, de la Universidad de las Islas Baleares.

Este encuentro cuenta con el respaldo de la Red Internacional de Investigadores en el ámbito de la economía del turismo, denominada Redegetur, la cual tiene como objetivo promover la investigación y formación en turismo desde la perspectiva de la economía y la gestión.

A su vez, pretende crear un marco formal para el crecimiento de un grupo de investigadores que viene trabajando de forma autónoma desde hace más de diez años y posicionarse, así, en el futuro como referentes de la investigación en diferentes áreas, en relación al turismo, la economía y la gestión del turismo, dentro de América Latina, España e Italia.