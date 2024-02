El rector de la UJA tiene "expectativas razonablemente buenas" de cara a la implantación de nuevas titulaciones

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha considerado que hay "expectativas razonablemente buenas" en la negociación con la Junta de Andalucía de cara a la implantación de nuevas titulaciones.

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas una vez que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha emitido un primer informe con respecto a la propuesta realizada por la institución académica jiennense y del que ha hecho un "balance, con carácter general, favorable", aunque con "flecos" que cerrar.

En él, aceptaba doce doce títulos --un grado, nueve másteres y dos programas de doctorado-- de un total de 17 planteados por la UJA; descartaba uno y condicionaba otros cuatro estudios más. Se trata exclusivamente de "titulaciones nuevas", sin incluir verificaciones de otras ya existentes, a las que sí aludió la Universidad en enero al comunicar la solicitud que había hecho a la Junta y que sumaba 25 títulos.

Ruiz ha afirmado que los estudios propuestos "se acomodan perfectamente a lo establecido en el decreto" de ordenación de enseñanzas de Andalucía y ha desgranado la respuesta por parte del departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos."Hay títulos que nos dicen que sí", ha señalado. Se ha referido, por ejemplo, al "grado en Ingeniería Biomédica, que se ofertará conjuntamente con Granada" y "otros títulos, sobre todo de máster", como el de Caminos, Canales y Puerto, conjuntamente con Córdoba".

Junto a ellos, ha hablado de otros "dos paquetes". Por un lado, el de titulaciones que la UJA ya tiene que se quiere, "de alguna forma, modificar". En este caso, desde la Consejería apuntan que "está sujeto a modificación y eso lleva un proceso", con la elaboración de una memoria que debe pasar por la Agencia para la Calidad Científica y Univeristaria de Andalucía (ACCUA)."Si hacemos los deberes y lo hacemos bien, no habrá ningún tipo de problema. De esa forma, podremos tener como nuevos títulos títulos que hemos solicitado", ha comentado el rector, quien ha incluido en este apartado los grados en Industria Digital o en Ingeniería en Energía.

Con respecto al "segundo paquete", ha explicado que la Consejería pide que se hagan "alegaciones para aportarle una información adicional y tratar de convencerles de que la propuesta es una propuesta que se adecua perfectamente a lo contemplado en el decreto de ordenación de las enseñanzas"."¿Qué títulos están ahí? Fundamentalmente, todos los títulos que hemos pedido las universidades andaluzas relacionadas con las tecnologías de la información. Es cierto que la Consejería apuesta por las tecnologías de la información, pero cada universidad hemos hecho una propuesta, la que nos ha parecido más conveniente", ha dicho, para precisar que desde la Junta se está"orientando" a realizar "un esfuerzo" para ofertar "títulos conjuntos".

El rector ha añadido que "en ese sentido" están "ahora mismo trabajando" y sus expectativas son "razonablemente buenas", punto en el que ha aludido al "trabajo con otras universidades" que se ha "hecho en estas dos semanas".

CARÁCTER DIFERENCIAL"Hay títulos que ya los tenemos cerrados conjuntamente con otras universidades. Y entiendo que eso no tendrá ningún tipo de problema. Y hay algún título que son títulos que tienen un carácter diferencial. Que entendemos que tenemos que diferenciarnos", ha subrayado.

Se trata, según ha valorado, de estudios "absolutamente prioritarios" para "un proyecto transformador como el Cetedex", Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, que promueve el Ministerio de Defensa en la capital jiennense.

En esta línea, ha destacado que "son títulos que dan respuesta a las necesidades de la sociedad del siglo XXI en un ámbito tan importante" como la ingeniería de datos, ligado a las matemáticas. En este caso, ha considerado que en ese título "es difícil buscar una complementariedad con otras universidades" y desde la UJA se quiere "ofertar solo"."Queremos explicarle al consejero que es un título que lo necesita la sociedad jiennense para poder seguir avanzando. Porque si no contamos con profesionales adecuados en estas disciplinas, el Big Data, el Internet de las Cosas..., Jaén se queda atrás", ha manifestado.

Así las cosas, el rector ha hecho un "balance, con carácter general, favorable" del citado primer informe de la Consejería, aunque "hay algunos flecos" pendientes, con respecto a las titulaciones que están condicionadas y que tratarán "de ajustar" con Gómez Villamandos en una próxima visita a la UJA.

En este punto, ha confiado en que "tengan la sensibilidad" con la universidad "pero sobre todo con Jaén". "Decir no a titulaciones que dan respuesta a las necesidades de la sociedad jiennense no es decirle no a la universidad, es decirle no al desarrollo y a la transformación de la provincia de Jaén. Estoy convencido de que eso no va a ocurrir, pero habrá que trabajarlo", ha concluido.