Un libro rinde homenaje al catedrático emértito de la UMA Juan Andrés Villena Ponsoda

La publicación reúne artículos científicos de expertos de reconocido prestigio internacional relacionados con la investigación en variación lingüística, ámbito de estudio al que el profesor de la UMA Villena Ponsoda ha dedicado más de 50 años, han indicado desde la institución académica malagueña en un comunicado.

El libro, publicado en la editorial 'John Benjamins Publishing Co', se estructura en ocho capítulos y una introducción realizada por los dos editores, los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras Matilde Vida-Castro y Antonio Manuel Ávila-Muñoz.

Catedrático emérito de Lingüística General de la Universidad de Málaga, Villena Ponsoda es el fundador del Grupo de I+D 'VUM'(Vernáculo Urbano Malagueño). Asimismo, ha dirigido varios proyectos de investigación nacionales y regionales sobre sociolingüística, dialectología social, variación lingüística y lingüística de corpus.

Forma parte del 'Editorial Board' de la Serie 'Studies in Language Variation'(John Benjamins) y del comité científico y asesor de varias revistas de la especialidad (Oralia, ELUA, Revista de Filología, Entreculturas). También es miembro del comité científico de la 'International Conference on Language Variation and Change'(ICLaVE) y ha participado en los trabajos de la red de investigación de la 'European Science Foundation'(ESF) sobre dialectología social (Convergence and Divergence of dialects in Europe).

Fue organizador local del 'Summer School on Convergence and Divergence of dialects' en Málaga (1998) y ha publicado trabajos especializados en revistas (Sociolinguistica, IJSL), capítulos de libros (Mouton/de Gruyter; CUP) y de manuales universitarios en Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, México y España.