La UMA constituye una mesa de trabajo para desarrollar proyectos de cooperación con Palestina

La Universidad de Málaga (UMA), la asociación universitaria 'UMAxPalestina' y 15 ONG han constituido este lunes una mesa de trabajo para reforzar las acciones de cooperación de la institución académica malagueña con la comunidad educativa de Palestina, en el marco del Plan UMA Refugia.

En la reunión para su puesta en marcha, presidida por la vicerrectora de Igualdad y Política Social, María José Berlanga, se ha acordado la creación de esta comisión mixta en la que se sentarán, junto a la UMA, representantes de Acnur, Amnistía Internacional, Cruz Roja, Diaconía, Asociación Tierra Matria, Apdha, Accen, Málaga Acoge, Asociación Líbero, Prodiversa, AlQuds, Cedre, CEAR y Asociación Palmira, quedando abierta a la posibilidad de nuevas incorporaciones.

Durante la misma se ha explicado como la Universidad de Málaga va a potenciar el Programa de Apoyo a Personas Refugiadas (UMA Refugia) para atender de forma urgente las necesidades de la comunidad educativa palestina, facilitando la estancia, los trámites burocráticos y el acceso a los estudios universitarios de refugiados y solicitantes de protección internacional, ha indicado la UMA en un comunicado.

Así, una de sus primeras concreciones, será traer a Málaga a dos estudiantes que actualmente se encuentran refugiadas en Egipto y proporcionarles alojamiento en la Residencia Universitaria para que puedan seguir cursando sus estudios.

De igual modo, en la mesa se ha informado que la UMA se ha unido a las peticiones de otras universidades a la UE para "el bloqueo inmediato y cautelar" de la participación de instituciones israelíes en todos los proyectos financiados con fondos europeos, expresando la idea de que "mientras la UE no provea estas garantías, la UMA no participará en ningún evento académico ni institucional en el que estén implicadas instituciones israelíes".

En aras de la transparencia, la UMA ha anunciado que todas las actividades que desarrolle la mesa serán públicas, en un espacio dedicado en la pagina web institucional.

II PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN

Por otro lado, han recordado que el Consejo de Gobierno aprobó por unanimidad el pasado 30 de mayo, una convocatoria dentro del II Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica, destinada a estancias de investigadores de reconocido prestigio de la comunidad científica de Palestina en la Universidad de Málaga.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 30 de junio de 2024 para realizar estancias de hasta seis meses. Para ello, la UMA ha difundido esta convocatoria entre las universidades palestinas de An-Najah National University, Birzeit University, Al-Quds University, Bethlehem University, The Islamic University of Gaza, Palestine Polytechnic University, Arab American University (Jenin), Hebron University, Al Azhar University Gaza, University of Palestine (Gaza), Palestine Technical College (Gaza), University College of Applied Sciences Gaza, Al Quds Open University, Palestine Ahliya University College (Bethlehem) y Al-Aqsa University (Gaza).

Durante el mismo Consejo de Gobierno extraordinario, el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, anunció la ruptura temporal de relaciones con universidades y centros de investigación israelíes "mientras persista la ofensiva militar en la Franja de Gaza, o bien, reciba de los mismos un firme compromiso con la paz y el cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario".