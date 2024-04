UPA dice que la declaración del olivar como Patrimonio Mundial "no supone perjuicio alguno para los agricultores"

UPA en Jaén ha reiterado su apoyo a la candidatura 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio Mundial "porque no supone perjuicio alguno ni limitación de derechos para los agricultores."UPA Jaén ha estado desde el principio con la declaración, con lealtad institucional y siempre teniendo presente que no existan trabas al uso agrícola. Esa línea roja no sólo se mantiene, sino que se ha reforzado", ha afirmado el vicesecretario general, Elio Sanchez.

Así lo ha indicado este lunes en una nota tras la reunión que la comisión institucional de la candidatura, en la que se ha aprobado por unanimidad retirarla si persiste la oposición de agricultores a esta declaración por parte de la Unesco.

Sánchez ha afirmado que en todo momento se ha "trabajado sobre un documento que garantiza que la declaración de Patrimonio de la Humanidad no va a tener ningún perjuicio para los agricultores, sino todo lo contrario", "si bien es cierto que a los olivareros hay que explicarles las cosas con claridad y transparencia"."En nuestra opinión, demasiados actores del sector se ponen de perfil y no defienden con claridad y transparencia el proyecto. Desde UPA Jaén siempre hemos entendido que esta declaración es una herramienta beneficiosa para el olivar, especialmente el tradicional, y así nos lo han vuelto a garantizar hoy, ningún perjuicio ni limitación de derechos para los olivareros", ha dicho.

A su juicio, sería "un error histórico" que esta declaración no finalizara con el éxito que se espera y "que el beneficio que sin duda traerá" se deje "escapar para que otros territorios se aprovechen de esta oportunidad".

Según ha explicado, en la citada reunión de la comisión celebrada en la Diputación jiennense se ha dado de plazo hasta el 26 de abril para presentar alegaciones a un documento sobre el que están trabajando "al objeto de aclarar todas las dudas que puedan tener aún los agricultores"."Una vez que hayamos entregado dichas alegaciones, la Diputación expondrá el documento final en las zonas que forman parte de la candidatura al objeto de explicar con claridad y transparencia qué representa la declaración de Patrimonio de la Humanidad para el olivar andaluz", ha añadido.

Al respecto, el vicesecretario general de UPA en Jaén ha aludido al documento base sobre retos y oportunidades desde la gestión como Patrimonio Mundial, "sobre el que siempre se ha trabajado en la candidatura, para reforzar esta apreciación".

En él se recoge que "su conservación requiere su continuidad funcional y viabilidad económica, lo que implica asumir las transformaciones e innovaciones necesarias para mantener su productividad sin menoscabo de su sostenibilidad ambiental".

En este sentido, ha defendido que la declaración como Patrimonio de la Humanidad pondrá en valor el olivar de Andalucía, especialmente el tradicional" y "permitirá abrir nuevos escenarios para aumentar su rentabilidad y que se pueda acoger a incentivos", como las ayudas adicionales para territorios delimitados y con normas internacionales de protección, como se recoge en el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Por último, Sánchez ha manifestado que el olivar es "el único cultivo en el mundo que cuenta con un marco legislativo, como es la Ley 5/2011, de 6 de octubre, del Olivar de Andalucía y que la Junta de Andalucía debe desarrollar para generar nuevos incentivos".