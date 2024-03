UPA "intensificará" su labor informativa sobre la presa de Siles para que "ningún agricultor quede fuera de riego"

La organización agraria UPA en Jaén ha afirmado que "intensificará" su labor informativa en la Sierra de Segura con respecto a la concesión de agua de la presa de Siles "para que ningún agricultor se quede fuera del procedimiento de riego".

Así lo ha señalado este viernes el vicesecretario general de Organización, Elio Sánchez, quien ha añadido que se trata de ofrecer "explicaciones para resolver un problema muy serio que se debe corregir lo antes posible", en alusión a la doble concurrencia, la presencia de determinadas parcelas en más de uno de los proyectos de riego presentados ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En este sentido, "al comprobar que ciertos mensajes trasladados en la comarca pueden dejar sin regar a numerosos agricultores", continuará el próximo martes en la cooperativa La Vicaría, de Puente de Génave, su ronda de asambleas para comunicar cómo se encuentra este proceso de concesiones de riego con el agua de la Presa de Siles."La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a través de un comunicado, nos da la razón en el trabajo que venimos desarrollando y con el que advertimos que muchos regantes se pueden quedar fuera del procedimiento si no se solventan las duplicidades existentes en el plazo marcado para ello", ha afirmado Sánchez en una nota.

Se trata, según ha dicho, de aclarar todas las dudas que tengan los regantes con el objetivo de evitar que, "por unas malas artes, se queden sin concesiones de riego numerosos agricultores y más de 1.600 hectáreas"."Está muy claro que las duplicidades se tienen que resolver ya y queda poco tiempo, por lo que volvemos a ponernos al lado de los agricultores de la Sierra de Segura al objeto de ayudarles en ese proceso y evitar que se queden sin agua por la irresponsable actitud de algunos", ha subrayado.

Al hilo, ha señalado que la CHG ha comunicado a los regantes que están dentro del proceso de concesión de aguas de la Presa de Siles la subsanación de determinadas cuestiones que "aún no quedan claras, especialmente relacionadas con las duplicidades de parcelas que concurren en dos comunidades"."Nuestra preocupación sigue estando en el principal escollo que existe en este procedimiento, debido a la irresponsable actuación de ciertos actores del sector que, como ya señalamos en junio de 2022, propiciaron la duplicidad de hectáreas de olivar en dos comunidades de regantes distintas, sin el conocimiento de los agricultores afectados. Eso es algo que tienen que saber con todo detalle los regantes y por eso intensificamos las explicaciones en la sierra", ha recalcado.

Ha hecho un llamamiento a los agricultores para que "sean diligentes y no dejen pasar ni un día más para arreglar la situación de sus parcelas". De este modo, les ha instado a ir "a su verdadera comunidad de regantes, informarse y hacer un escrito para estar donde quieran estar y no donde les han metido"."De no hacerlo así, la consecuencia es que esas parcelas en las que exista la duplicidad saldrán del procedimiento y no estarán en ninguna comunidad", ha asegurado el responsable de UPA-Jaén. Por eso, "para ayudarles a solventar estas duplicidades y todas las dudas que tengan", ha puesto a su disposición la oficina de La Puerta de Segura y seguirá celebrando asambleas en la comarca.