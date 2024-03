La US y Los Estudiantes ya trabajan en el traslado tras el verano para dar forma al Museo universitario

Los técnicos ya están tomando medidas de las actuales dependencias de la Casa Hermandad de Los Estudiantes, ubicada en la sede de la Fábrica de Tabacos, "con vistas a desarrollar el proyecto del futuro Museo de la Universidad de Sevilla". Según han confirmado fuentes de la cofradía del Martes Santo, la institución académica "ya ha trasladado a la Hermandad que a medio plazo" debe mudarse a su "nuevo emplazamiento" dentro del edificio del Rectorado, unas dependencias de "mayores dimensiones" que las actuales y "más cercanas a la capilla universitaria"."Hasta el momento, no hay fechas señaladas para el traslado. Previamente al traslado de la Hermandad, habrán de desarrollarse las obras de adecuación de las que serán las nuevas dependencias, tareas para las que, de momento, no hay un horizonte temporal definido", han aclarado desde Los Estudiantes a preguntas de Europa Press. Desde la Universidad de Sevilla han apuntado que "ya se ha negociado con la Hermandad" y "está todo preparado para iniciar el traslado después del verano".

La Universidad de Sevilla (US) ha expresado su deseo en varias ocasiones de inaugurar en este año 2024 el "kilómetro cero" de sus espacios museísticos, concretamente el que irá ubicado en el Rectorado, en la Fábrica de Tabacos, después de una operación de "reestructuración" del espacio que ocupará--734 metros cuadrados aproximadamente en la parte baja del inmueble, con acceso desde el vestíbulo principal--, para lo que calcula que requerirá de un presupuesto de 800.000 euros.

Los planes iniciales de la US pasan por que el museo de la Fábrica de Tabacos "narre y recree" cómo era la Fábrica de Tabacos en el siglo XVIII, mostrando al visitante "el continente y el contenido del edificio a través de la historia de la Universidad". En este punto, el rector, Miguel Ángel Castro, recordaba que Altadis donó su patrimonio a la US. Todo el patrimonio acumulado por la US desde su fundación en 1505, "uno de los patrimonios históricos, artísticos y científicos más importantes de las universidades españolas", está catalogado en la página web La Fábrica, organizada en colecciones universitarias.

La catalogación realizada hasta el momento suma más de 200.000 piezas, repartidas entre obras de arte, material bibliográfico, fotográfico, pedagógico, documental y científico. En la página, el visitante puede acceder a la información concreta de cada colección que incluye su ubicación, descripción y horarios de visitas, junto con recursos educativos y didácticos que permiten conocer la historia y valor de los bienes culturales, así como de los principales artistas y de las personalidades que han conformado la memoria material e inmaterial universitario.