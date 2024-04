La US hará visitable la cubierta de la Iglesia de la Anunciación "antes del verano"

La cubierta de la Iglesia universitaria de la Anunciación podrán visitarse "antes del verano", una vez concluida el pasado 19 de febrero la primera fase del Plan Director de Restauración Integral, llevada a cabo por la Universidad de Sevilla (US) con el objetivo de frenar la entrada de agua al templo y de restaurar elementos de alto valor patrimonial. Lo ha anunciado el rector de la US, Miguel Ángel Castro, en la inauguración de la reforma por parte de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España.

Las visitas se realizarán en grupos reducidos tal y como adelantó Europa Press y se ofrecerán en un paquete junto al Panteón de Sevillanos Ilustres y el interior de la iglesia. Las entradas se podrán adquirir a través de la misma plataforma que gestiona las visitas guiadas a la antigua Fábrica de Tabacos, sede del Rectorado de la Universidad. Las cubiertas contarán con unos expositores, a modo de planos de la ciudad, en los que el visitante a través de una aplicación podrá reconocer los principales momentos y paisaje urbano.

Para las personas que no puedan visitarlas se ofrecerán unos materiales de realidad aumentada que permitirá conocer los acabados de la intervención. Las obras han contemplado la iluminación de las cubiertas, pensando en que puedan realizarse visitas nocturnas, tal como ha informado la US en una nota de prensa. La ministra ha destacado que "es un día para disfrutar del trabajo bien hecho" y que el "impresionante" resultado es "un regalo para los sevillanos y para el mundo". Isabel Rodríguez ha animado a la ciudadanía a acercarse a conocer el inmueble y se ha mostrado sorprendida por el resultado de unas obras de restauración que "preservan el patrimonio y abren nuestro país al mundo"."Es lógico que hiciéramos un esfuerzo para restaurar y rehabilitar un edificio singular que forma parte importante de nuestro patrimonio. Creo que la colaboración institucional y el esfuerzo colectivo ha merecido la pena para recuperar este edificio y para conseguir un espacio abierto a la ciudadanía, donde el conocimiento y la historia se encuentren accesibles a todos", ha señalado."Abrimos una nueva etapa en este esplendoroso espacio de la Anunciación, con la esperanza de que sirva como un lugar de encuentro, aprendizaje y admiración para estudiantes, académicos y ciudadanos. Al preservar este monumento, no sólo protegemos un edificio, también cuidamos la historia viva de Sevilla y la hacemos accesible para las generaciones futuras. Esta es una primera fase y sé que quedan muchas cosas por hacer. Sigamos trabajando, juntos, para estar a la altura de lo que necesitan los ciudadanos", ha concluido Isabel Rodríguez y recogido el Ministerio en un comunicado.

Miguel Ángel Castro ha señalado, por su parte, que las obras son "el resultado del exitoso trabajo realizado con rigor académico" por la Universidad y consigue poner esta iglesia, que es el "símbolo renacentista de Sevilla", a disposición de la ciudad. Asimismo, Castro ha transmitido la ilusión de la Universidad por continuar con la segunda fase de restauración de la iglesia, que se centrará en las fachadas, portada y torre campanario.

En la obra, que comenzó en noviembre de 2022, se han tratado los muros que soportan la cúpula principal. Además, se ha actuado en los elementos situados en la cubierta como la cerámica vidriada de cúpulas, cupulines y pretiles, la balaustrada de piedra, los cerramientos de fábrica de ladrillo o los pináculos, entre otros. Para ello, se han utilizado en muchos casos los mismos materiales con los que fueron construidos, con el fin de recuperar sus valores patrimoniales a la vez que se garantiza su durabilidad.

La intervención ha contado con la participación de personal con alta experiencia en cantería, cerámica, alfarería y profesionales de la cal, así como restauradores que han garantizado el buen resultado constructivo y artístico de la obra. La intervención, que ha contado con un Presupuesto de Ejecución Material (PEM) inicial de 840.131 euros y quince meses de ejecución, ha visto incrementado su presupuesto un 12%, debido a nuevas actuaciones recogidas en el Proyecto Modificado, alcanzado los 942.423 euros.

El proyecto de restauración y puesta en valor de las cubiertas y cúpula de la iglesia fue presentado al programa de financiación "1,5% Cultural" del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MTMAU) a finales del 2019, tras el informe positivo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

La Iglesia universitaria de la Anunciación, uno de los edificios más significativos del Renacimiento sevillano, formaba parte del conjunto arquitectónico de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, residencia jesuita hasta mitad del s. XVIII. A partir de 1771 pasa a formar parte del patrimonio de la Universidad de Sevilla donde ubica su sede hasta mediados del siglo XX cuando el Rectorado se traslada a su actual ubicación en la Fábrica de Tabacos.

La iglesia, sin embargo, mantiene su uso universitario hasta día de hoy, y en ella se siguen celebrando diversos actos académicos, como la apertura de curso, las investiduras de honoris causa y actividades culturales. Debido a su gran valor patrimonial, este templo, que data del siglo XVI, cuenta con el mayor grado de protección existente en nuestra legislación mediante la figura de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento desde el año 1931.