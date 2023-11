USO reclama al PP que "salde las promesas" realizadas a profesionales de enseñanza concertada

Representantes de la Unión Sindical Obrera en la provincia de Málaga han registrado este miércoles un documento en la sede provincial del PP en el que han reclamado a esta formación política "que salde las promesas que hicieron a los profesionales de la enseñanza concertada cuando estaba en la oposición"."Ahora que está en el poder y cuenta, además, de una amplia mayoría absoluta que no le impide hacer realidad lo que prometieron, este partido tiene en sus manos el proyecto de presupuesto y la posibilidad de realizar enmiendas parciales, el instrumento perfecto para hacer realidad sus promesas", han indicado en un comunicado.

En este sentido, la responsable de la Federación de Enseñanza de USO Andalucía en Málaga, Laura Hurtado de Mendoza, ha apuntado que "tienen hasta las 19.00 horas de este jueves, 30 de noviembre, para presentarlas".

Entre las promesas "incumplidas" y que "representan temas prioritarios para el sector, han destacado el abono de la paga extraordinaria de antigüedad de 25 años, pendiente desde hace diez años y que, salvo en Galicia, Castilla La Mancha y la propia Andalucía, ya se abona en el resto de España".

También se han referido al complemento salarial para el Personal de Administración y Servicio y Personal Complementario de los centros --"Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas donde no se aplica"--; la ampliación de las horas de concierto a Orientación y postobligatorias o el abono de las tareas de prospección y desplazamientos en la FP, entre otros.

Desde este sindicato han recordado que hace pocos días el propio PP "votó en el Parlamento de Andalucía a favor de muchos de los puntos recogidos en una Proposición No de Ley en defensa de la concertada", aludiendo a que "apoyó la creación de un complemento para Personal de Administración y Servicios y Personal Complementario, el abono de sexenios, la agilización de las sustituciones o seguir favoreciendo el acceso de los docentes de la concertada a la formación que ofrece la administración"."Aunque no satisface nuestras demandas es un paso positivo, por lo que reclamamos que dote las partidas necesarias para que lo votado no se quede en papel mojado sino que sea, al fin, una realidad", ha subrayado Hurtado de Mendoza.

En este punto, "tras encadenar años de promesas incumplidas por la administración y ante el hartazgo de los trabajadores y trabajadoras del sector", desde USO Andalucía han exigido al Gobierno andaluz "que se oiga la voz de miles y miles de profesionales de la enseñanza andaluza que merecen ver prestigiada su labor para seguir trabajando por una educación de la máxima calidad"."Ahora solicitamos a cada formación provincial a que inste y apoye que su propio partido saque adelante en el Parlamento de Andalucía las enmiendas necesarias para hacer justicia con estos profesionales. La pelota está en su tejado. No nos defrauden y sean fieles a lo que en su día ya prometieron", ha concluido la representante de FeUSO Andalucía en Málaga.