Urbanismo autoriza el cambio de uso de una vivienda en Santa Cruz para hotel de dos estrellas

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha autorizado el cambio de uso de una vivienda unifamiliar, con alrededor de 100 años de antigüedad, para hotel de dos estrellas. La licencia que se ha concedido al proyecto, presentado en la Gerencia el pasado 24 de mayo de 2022, es para el cambio de uso de la edificación, es decir, que no habrá obras. De hecho, "no se efectúan variaciones en ninguno de los aspectos que definen las principales características del edificio, como son el sistema estructural, la composión especial, su organización general y la fachada".

Así lo confirman fuentes municipales a preguntas de Europa Press. Las mismas fuentes consultadas explican que la ocupación prevista es "menor de 20 plazas, ya que el hotel cuenta con ocho habitaciones dobles". Al inmueble se accede por la Plaza Santa Cruz. Consta de planta baja, planta principal, planta primera y planta ático y una superficie construida de 406,65 metros cuadrados. "La altura libre de las plantas sobre rasante es variable, generalmente 2,60 metros", apostillan desde el Consistorio.

El edificio fue construido hace 100 años, según los datos que constan en el Catastro y "no ha existido sobre los terrenos uso contaminante del suelo que obligue a labores de descontaminación". Recientemente, también en el Casco Antiguo, el Ayuntamiento ha autorizado, finalmente, 36 apartamentos turísticos junto a la Maestranza después de analizar nuevos informes jurídicos solicitados y tan sólo un mes después de que la Comisión Ejecutiva de Urbanismo decidiera no debatir las licencias para la demolición del inmueble del número 10 y 11 del Paseo Colón, junto a la Plaza de Toros, ni la de construcción del edificio para albergar esos pisos.

Sobre este particular, el Ayuntamiento sostiene que "no podrá restringir ni limitar licencias" para viviendas turísticas hasta que no esté en vigor el Decreto de la Junta de Andalucía. El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan De la Rosa, explica que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contraria al recurso presentado por la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) por la modificación del PGOU para regular este tipo de alojamientos turísticos "es un paso más, pero aún queda mucho por hacer y, desde el Ayuntamiento, estamos preparados para desde el momento en el que se apruebe el decreto de la Junta de Andalucía, empezar a limitar las licencias".

De la Rosa asegura que "el Ayuntamiento aún no tiene competencias en la regulación y control de las viviendas con fines y alojamientos turísticos". Además, el responsable municipal añade que "esta sentencia no posibilita que podamos controlar las viviendas con fines turísticos". En esta línea, el Ayuntamiento explica que "no califica ni habilita para su actividad para que una vivienda funcione como vivienda con un fin turístico".