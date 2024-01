El VI Festival Tolón Tolón 'Humor por los cencerros de Úbeda' ofrecerá siete espectáculos del 19 al 28 de enero

El VI Festival Tolón Tolón 'Humor por los cencerros de Úbeda' ofrecerá siete actuaciones del 19 al 28 de enero, entre las que figuran Faemino y Cansado, Carles Sans o David Navarro.

El concejal de Festejos, Jerónimo García, ha señalado que esta iniciativa se suma a "la amplia oferta" cultural que tiene la ciudad durante el año y ha destacado su celebración entre Navidad y Carnaval, de modo que hay "una continuidad" y los sectores ligados al turismo también se ven beneficiados.

Además, ha puesto de relieve el "salto de calidad, originalidad y autenticidad" dado por este festival, que dirigen Curro Navarrete y Alberto Román y cuenta con la colaboración municipal. En este sentido, ha valorado el "cartel de primer nivel" diseñado para esta sexta edición.

Se inaugurará el 19 de enero con el espectáculo 'Las noches de Ortega' en el Teatro de Safa, donde "los amantes de su humor radiofónico van a disfrutar mucho". El día siguiente, llegará'Por fin solo', a cargo de Carles Sans y dirigida por este humorista y José Corbacho, "ahora que Tricicle se toma un descanso indefinido".

El 21 de enero será el turno David Navarro y 'No tengo remedio' en el Teatro Ideal Cinema; mientras que el Pub la Beltraneja acogerá el día 25 'To' me pasa a mí', de Jesús Piña. La jornada siguiente se podrá disfrutar en el Teatro de la SAFA de "un clásico del humor español", con Faemino y Cansado y su espectáculo '17 veces'.

El cómico, actor y artista polifacético Jaime Carava también formará parte de esta edición con una actuación prevista el 27 de enero en La Cultural. Finalmente, el día 28 cerrará el festival David Cepo con 'No cruces los brazos'.

Las entradas se pueden adquirir en www.consiguetuentrada.com, el Hospital de Santiago --de lunes a viernes, de 19,30 a 20,30 horas--, en el Palacio Marqués de Contadero --de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 13,00-- o en la taquilla del espacio escénico de cada espectáculo.

Los precios oscilan entre los seis y 23 euros, según ha precisado el edil en la reciente presentación del festival, en la que también ha agradecido el patrocinio de la empresa Ruiz y Cobo y la colaboración de Telonea.

Por otro lado, una de las novedades de esta sexta edición es un "pack regalo" de entradas con la intención de que, aprovechando estas fiestas, "la gente opte por regalar humor". Tiene un formato muy especial" que emula a las cajas de medicamentos "con nombres tan divertidos como Desconojonazol, Risatrina o Cacajadol".

En el marco de este festival se entregará nuevamente el 'Cencerro de honor', que el año pasado recayó en Arturo González Campos y Dani Rovira. En esta ocasión, la encomienda que se le dará al nuevo padrino es la de ayudar a difundir este iniciativa para confeccionar el cartel de 2025. Este premio, además, homenajea a la artesanía de Úbeda, ya que está compuesto por barro (Pablo Tito), forja (Forja Tiznajo) y esparto (Ubedíes artesanía).