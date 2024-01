VÍDEO: Vitoria rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco poniendo su nombre a unos jardines de la ciudad

La alcaldesa reivindica "mantener viva la memoria frente al lastre del odio"

La capital alavesa ha rendido homenaje al ex edil del Partido Popular Miguel Ángel Blanco, asesinado el 12 de julio de 1997 por ETA, poniendo su nombre a unos jardines del barrio de Txagorritxu de la capital alavesa para "mantener vivo su recuerdo y el de todas las víctimas del terrorismo", así como a las personas que "lucharon por la libertad y la convivencia, haciendo frente a la barbarie e intolerancia terrorista".

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta; el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso; y el diputado general de Álava, Ramiro González; han encabezado la delegación institucional en un acto que ha contado con la presencia de todos los partidos políticos representados en el Consistorio gasteiztarra.

Cuesta ha puesto en valor que "cientos de miles de vascos salimos a las calles para intentar salvar su vida". "Recordar a Miguel Ángel Blanco es recordar lo mejor que supimos hacer entre todos desde la unidad, para derrotar al terrorismo y aislar a aquellos que no condenaban el terrorismo de ETA y a aquellos que estaban jugando con los derechos y libertades públicas no solamente de los vascos, sino de todos los españoles"."Recordar a Miguel Ángel Blanco es recordar a todas las víctimas, es defender la democracia, el Estado constitucional y la imposibilidad de admitir como normal que haya personas, jóvenes y partidos políticos que todavía hoy no condenen, sin ningún tipo de bagaje ni medias tintas, este crimen y todos los demás", ha señalado, en lo que ha calificado como "un día emocionante".

La presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco ha reivindicado que "Miguel Ángel Blanco merecía un espacio público con su nombre en la capital política de Euskadi" y ha explicado que, en el País Vasco, "existen solamente cinco espacios que llevan el nombre de Miguel Ángel Blanco"."Dos en Ermua, uno en un municipio de Álava (Navaridas), creado por la propia Fundación, y una placa en la universidad donde estudió Miguel Ángel Blanco, en Sarriko. Desde nuestro punto de vista, esto también es reflejo de la anomalía vasca que hoy en parte empieza a cambiar", ha valorado.

Cuesta ha querido dedicar la placa de homenaje a Miguel Ángel Blanco "a las 28 personas asesinadas en Vitoria, a las 45 víctimas que han sido asesinadas en ese Territorio Histórico de Álava, a las 576 personas que han sido asesinadas en el País Vasco, y a las 853 víctimas de ETA en toda España".

Por último, se ha dirigido a los jóvenes de Vitoria-Gasteiz para "decirles que, cuando pasen por este jardín o se enteren por los medios de comunicación de este acto, pregunten en su entorno quién fue Miguel Ángel Blanco, por qué mataron a Miguel Ángel Blanco y qué aprendimos entre todos"."Como responsable de la Fundación Miguel Ángel Blanco, me pongo a disposición de los centros educativos, de los profesores y de las profesoras que quieran, para contar directamente a los jóvenes, la historia y vida de Miguel Ángel Blanco, ya que muchos jóvenes desconocen quién es", ha finalizado Cuesta.

MEMORIA

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha señalado "un día importante", en el que el Ayuntamiento "cumple uno de los compromisos que teníamos para mantener viva la memoria de Miguel Ángel Blanco, dándole nombre a unos jardines de nuestra ciudad"."Es muy importante para mí mantener viva la memoria de todas aquellas personas que fueron asesinadas tristemente por defender la justicia, la libertad y la paz, porque dejarlas en el olvido sería como matarlas una segunda vez, algo que no puede ocurrir", ha manifestado."El secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un antes y un después en nuestra historia española y se levantó toda la ciudadanía de Vitoria, para luchar contra esta lacra del terrorismo y haciendo frente a la lucha contra el terrorismo de ETA", ha recordado Etxebarria.

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento realizará diversas acciones para "mantener viva la memoria frente al lastre del odio". En este sentido, ha expuesto que se sustituirán las placas de los asesinatos por otras placas, "en la que conste que estas personas fueron asesinadas por ETA" y se "dignificará" el monumento de las víctimas en Portal de Foronda, con una mejor iluminación y otra placa conmemorativa."Estamos en pleno invierno, pero en dos meses florecerán estos jardines, para mantener la memoria de esta persona y de todas aquellas víctimas que fueron asesinadas", ha concluido."UN ANTES Y UN DESPUÉS"

Por su parte, la portavoz municipal del Partido Popular, Ainhoa Domaica, ha puesto en valor que, "por fin", se haya cumplido "el acuerdo mayoritario del Pleno en Vitoria-Gasteiz", para que "la capital del País Vasco tenga un espacio dedicado a Miguel Ángel Blanco", con el objetivo de "poder transmitir, 27 años después, la memoria de Miguel Ángel Blanco"."Miguel Ángel Blanco fue un símbolo. Fue un antes y un después en la lucha contra el terrorismo de ETA y es nuestro deber defender su memoria y transmitir a los jóvenes lo que significó, porque un 60% de ellos no sabe quién fue", ha manifestado."Aunque esta decisión llega demasiado tarde, desde el Partido Popular de Vitoria queremos mostrar nuestra satisfacción por el cumplimiento de este acuerdo mayoritario del Pleno y que estos jardines tengan, desde hoy, el nombre de Miguel Ángel Blanco", ha valorado, para recordar que fue su grupo municipal quien recogió la iniciativa de la Fundación para pedir un espacio público" en su memoria en la capital de Euskadi."Como en el Ayuntamiento no hubo una contestación afirmativa, el Partido Popular de Vitoria presentó una iniciativa al Pleno que fue aprobada de manera mayoritaria", ha evocado."Este espacio en su memoria y va a contribuir a que, a partir de ahora, su memoria permanezca viva desde la capital del País Vasco", ha concluido Ainhoa Domaica.'ESPÍRITU DE ERMUA'

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz y la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco han realizado una ofrenda floral frente a la placa conmemorativa, colocada en los jardines que, desde hoy, llevan su nombre, ubicados en la parte trasera del Palacio de Congresos Europa.

Los representantes institucionales han guardado unos minutos de silencio en su memoria, acompañados por la interpretación al violín de la pieza 'Sinfonía', del compositor Telemann.

La placa, colocada por el Consistorio, hace mención a que los jardines "rinden homenaje a Miguel Ángel Blanco", concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997."Su muerte marcó un antes y un después en la respuesta ciudadana a los crímenes de ETA y el nacimiento del 'Espíritu de Ermua', un hito en la lucha contra la banda terrorista", expone el distintivo público."Este espacio mantiene vivo su recuerdo; también el de todas las víctimas del terrorismo y el de quienes lucharon por la libertad y la convivencia, haciendo frente a la barbarie e intolerancia terrorista", añade.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/833865/1/vitoria-homenajea-miguel-angel-blanco-poniendo-nombre-jardines

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06