Valencia pide contundencia sobre el pirómano de El Saler: "No podemos esperar a que haya otro incendio"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha insistido este miércoles en pedir contundencia sobre el pirómano de El Saler tras el último incendio declarado, este lunes, en el paraje natural de la Devesa y ha subrayado que no se puede "esperar a que haya otro" fuego tras los 17 registrados en ese entorno en los últimos meses.

La primera edil, que ha dicho que no se tiene "ninguna duda" de que el fuego "fue intencionado", ha señalado que con sus palabras no está"acusando a nadie". No obstante, como también apuntó este martes, que "llueve sobre mojado" y ha recordado que hay una investigación abierta en los juzgados por incendios declarados anteriormente en la zona boscosa de El Saler.

Asimismo, Catalá ha asegurado que la Guardia Civil le ha confirmado que tras el fuego de este lunes "se había encontrado parafina en las inmediaciones de la vivienda" del hombre que el pasado octubre fue detenido por incendios ocurridos ese mismo mes en el parque natural de El Saler, un varón que reside en la zona y que quedó en libertad posteriormente con la prohibición de acercarse o internarse en la zona boscosa del monte.

La responsable municipal ha recordado también que el Ayuntamiento de València, personado en la causa abierta por esos fuegos, ha pedido al juez que se geolocalice, "a través de las compañías de telefonía móvil", el dispositivo móvil de ese hombre "para poder acreditar dónde se encontraba".

María José Catalá se ha pronunciado de este modo tras visitar el taller de los artistas falleros Ceballos y Sanabria para conocer los trabajos de restauración del cadafal con la imagen de la Virgen de los Desamparados que se instala para la ofrenda de Fallas, preguntada por la investigación sobre el último de los fuegos en El Saler."Me reitero en lo que dije ayer: llueve sobre mojado, han sido 17 incendios en los últimos meses con una investigación desde de la documental, a la testifical, muy completa por parte de la Guardia Civil", ha remarcado la alcaldesa. "Queda poco margen, desde mi punto de vista", ha añadido.

Catalá ha mostrado respeto a la actividad judicial, pero ha señalado que "a ojos de todos parece que ya haya poco margen para tomar decisiones contundentes. "Lo que no podemos esperar es que haya otro incendio", ha subrayado.

La primera edil ha aseverado que el incendio registrado esta semana "preocupó especialmente" porque ha sido "el que más se ha acercado a las viviendas de los vecinos" de El Saler. Así, ha resaltado que el fuego obligó a desalojar cinco torres en las que "vive muchísima gente"."Por tanto, cuando estos incendios, además de amenazar al patrimonio natural de València, están poniendo en riesgo las viviendas y la vida de vecinos y vecinas, ya tengo la obligación de decir que es momento de tomar decisiones y de empezar a tomar cartas en el asunto de esta cuestión", ha apostillado."FACILIDAD""No tenemos ninguna duda de que fue intencionado. Eso lo sabían los bomberos desde el primer momento por varias circunstancias, una de ellas, que hubo un conato el día de antes que se sofocó", ha expuesto la responsable municipal, al tiempo que ha señalado que "parece difícil que esto se reitere con tanta facilidad" también "por otros elementos de los que dispone la Guardia Civil y los bomberos".

Preguntada por las medidas que reclama y por si desde el consistorio se van a solicitar al juzgado algunas cautelares, María José Catalá ha respondido que estas últimas ya se pidieron "en su día como parte del procedimiento" abierto. "La circunstancia es que el sospechoso, su vivienda habitual es allí y entonces la complejidad es máxima para esas medidas cautelares", ha añadido.

La alcaldesa ha comentado que se adoptó"una serie de medidas" como que "no se podía acercar a determinada zona boscosa", pero ha resaltad que "se están produciendo los incendios" en "la que sí puede acceder". "Esa es una información de la que disponen los bomberos y la Guardia Civil", ha dicho.

Tras ello, ha precisado que no está"acusando a nadie con estas declaraciones" sino "diciendo que hay documental, testifical y datos objetivos para tomar decisiones". En esta línea, la primera edil ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá"apretando para que no vuelva a pasar" otro incendio."PRUDENCIA"

Preguntada por si se va a incrementar la seguridad en el parque natural de El Saler, la alcaldesa ha agradecido la labor de la Guardia Civil, de los bomberos y de la Policía Local "porque si alguien está salvando en este momento El Saler son ellos".

Asimismo, ha pedido "prudencia" sobre a quien pueda cuestionar esa vigilancia "porque es poner en cuestión la labor de la Guardia Civil, que me consta que tiene una presencia permanente y no sólo en los accesos". Catalá ha instado a respetar y no cuestionar el trabajo de esos agentes.

Igualmente, ha aseverado que la Policía Local "está haciendo un despliegue totalmente coordinado con la Guardia Civil" y ha dicho que "hay más agentes de paisano" de los que se piensa."No sólo estamos desarrollando ese trabajo, que es importante hacerlo, sino que ya estamos trabajando en la instalación de los cañones, en la limpieza, en cuestiones que por desgracia en los últimos ocho años no se habían realizado", ha manifestado, a la vez que ha apostado por "tomar medidas a futuro para que esa zona se refresque permanentemente a altas temperaturas" y ha insistido en que "hay que limpiar" el entorno.