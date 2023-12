Vecinos de Madrid advierte del "engaño" con "talas en diferido", no se rendirán y exigirán el doble de árboles a plantar

Asociaciones vecinales, entidades ecologistas y familias del colegio Perú han advertido del "engaño" de las administraciones del PP cuando de lo que se trata es de "talas en diferido", aseguran que no se van a rendir y exigirán "el doble" de árboles a plantar en el Parque de Arganzuela, en Madrid Río.

Ahí se han reunido con el eurodiputado socialista César Luena, con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y con su homólogo en la Asamblea, Juan Lobato. Desde la asociación de familias del colegio Perú, Miguel Ogueta ha descrito como "dramática" la situación que viven en el centro educativo, junto al Parque de Comillas, en Carabanchel, también afectado por las talas y por las obras de ampliación de la línea 11 de Metro."Son más de 500 niños que durante más de 40 meses van a estar sometidos a unas condiciones de ruido, polvo y paso de camiones totalmente inaceptables. La tala de los árboles es dramática y no le quitamos ni una pizca de importancia, pero sí tenemos una esperanza para el colegio, que es el cambio de ubicación de la entrada de la tuneladora", ha explicado, respaldado por el presidente de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), Quique Villalobos.

Ahora mismo "la tuneladora va a entrar a 25 metros del patio donde juegan niños desde los cuatro meses y hasta los doce años". El portavoz de las familias ha aseverado que hasta el momento la UTE encargada de las obras "no ha implantado ninguna de las medidas correctoras de ruido que están previstas en el proyecto".

La socialista Reyes Maroto, por su parte, ha sumado al "arboricidio" en Comillas" el impacto que las obras tendrán en el Perú, "con más de 500 niños escolarizados de edades muy tempranas, con dos aulas TEA y un aula especial". "Desde luego que los derechos de la infancia se tienen que preservar en esta ciudad y en estos barrios", ha defendido.

LA VECINDAD DEMANDA "MEDIDAS EFICACES"

La portavoz de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial, Susana de la Higuera, ha descrito a los socialistas el "destrozo medioambiental y social" que están viviendo y que "no debe repetirse".

Para eso es necesario "más medidas eficaces para proteger el arbolado urbano y las zonas verdes porque son vitales para el bienestar y para luchar contra el calentamiento global", como trasladarán en una próxima reunión a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La portavoz vecinal ha llamado la atención sobre "la falta brutal de sensibilidad tanto de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como del alcalde, José Luis Martínez-Almeida", unido a "la falta de transparencia y de diálogo". "Se han negado a una mediación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con quien ni siquiera se dignan casi a hablar", ha declarado.

El movimiento vecinal sigue adelante con la denuncia ante el Mecanismo de Reclamaciones del BEI, donde "han entendido perfectamente que aquí se han cometido irregularidades y que se vulneran normas sociales enormes, con en el colegio Perú"."No vamos a rendirnos hasta que no se haya plantado el último árbol. Y no van a ser los que dicen ellos sino que tendrán que ser el doble porque los árboles no tienen 19 años, sino 40, 50 o 60 algunos de ellos", ha aseverado De la Higuera.

La portavoz de la asociación vecinal ha afirmado que los trasplantes comprometidos no son más que "talas en diferido", por lo que van a pedir cuentas "por este engaño". "Seguimos movilizados, no vamos a parar y esto tiene que servir para que las obras en las ciudades se hagan de otra manera. Esto no puede repetirse", ha concluido.