Vecinos de Los Puentes llevan al pleno la "necesidad" de construir el colector para regularizar viviendas

Vecinos de núcleos residenciales de las vegas de los ríos de Jaén pendientes de regularización han asistido este martes al pleno del Ayuntamiento para "visibilizar" su situación y demandar la construcción del colector como infraestructura "necesaria" para desarrollar los planes especiales que permitan la ordenación de estas zonas, conocidas genéricamente como Los Puentes.

Así lo ha indicado José Sánchez, de la Unidad de Gestión Vecinal que agrupa a las asociaciones de vecinos de estas áreas, antes de asistir a la sesión, en la que han mostrado carteles con frases como 'Ciudadanos de segunda, el río se muere. Solución: colector', 'Convocatoria mesa de protocolo ya' o 'Construcción del colector ya'.

Tras apuntar que han querido "tener visibilidad dentro de las problemáticas" de la ciudad, se ha referido a la citada mesa del protocolo, firmado en 2006 por las administraciones implicadas y los vecinos para ordenar las edificaciones ante inundaciones sufridas en estos núcleos cercanos a los ríos Eliche, Frío, Quiebrajano y Guadalbullón.

El representante vecinal ha defendido la utilidad de este foro, frente a la postura de la concejala de Urbanismo, María del Carmen Colmenero (PP), que en el pleno del pasado noviembre preguntó"de qué había servido" y apostaba por un trabajo "personalizado" con cada asentamiento."Decían que no se había avanzado. Y yo lo que siempre digo es que avanzarse se ha avanzado mucho en todo este tiempo. Conseguir sentar en una misma mesa a todas las administraciones, Gobierno Central, Junta de Andalucía y Administración Local, junto con los vecinos para tratar todos los problemas en Los Puentes ya es un éxito muy grande", ha comentado.

En este sentido, ha considerado que, "gracias a la mesa se han ido haciendo muchos avances en el tema de lo que son las relaciones y uno de ellos fue precisamente la aprobación en 2021 del proyecto del colector, que fue ampliado y modificado en el año 2022".

Sánchez, que ha pedido la convocatoria de la mesa de seguimiento del protocolo, ha asegurado que "la construcción del colector es necesaria", puesto que sin él no pueden articular los planes especiales que contempla la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista)" para la regularización de este tipo de zonas.

Al respecto, ha afirmado que uno de los puntos que recoge esta norma es la aportación de un certificado de saneamiento, salubridad y seguridad. Y, según ha añadido, no pueden aportarlo "hoy en día en ningún momento" al no disponer de un sistema para el vertido de las aguas residuales."Todos los técnicos con los que hemos hablado, abogados, arquitectos, ingenieros, dicen que sin el colector no se pueden hacer los planes especiales y es una de las reivindicaciones que hemos pedido aquí", ha dicho sobre un proyecto elaborado por el Consistorio en el anterior mandato, cuando también se pidió su ejecución a la Junta.

30 KILÓMETROS

Por ello, representantes de la Unidad de Gestión Vecinal también lo registraron en la Delegación del Gobierno andaluz la pasada semana para plantear su realización, al alegar esta administración que no lo conocía oficialmente.

Implica la construcción de un gran colector de 30 kilómetros en las vegas de los ríos con un presupuesto de nueve millones de euros, según precisó el Ayuntamiento en el anterior mandato, con gobierno de PSOE y CS.

Desde este equipo de gobierno se destacó que tiene la viabilidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que se apoya en un plan director que establece los puntos de conexión de las distintas agrupaciones de viviendas irregulares para, teniendo como marco la Ley Lista, promover los planes especiales ambientales y territoriales para acceder al saneamiento y al abastecimiento de agua potable.