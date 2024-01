Vélez-Málaga abre en Fitur su "ventana al paraíso"

El municipio malagueño de Vélez-Málaga ha presentado este jueves en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur)'Una ventana al paraíso'.

Así lo han presentado el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiañez Herrera, y el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y concejal de Turismo, Jesús Pérez Atencia, acompañados de la directora de contratación del Weekend Beach Festival, Fátima Rodríguez, y del director del Festival Aéreo Internacional Air Show Torre del Mar, Pablo González.

Lupiáñez se ha mostrado "muy satisfecho" con la las acciones desarrolladas de cara a esta importante cita turística. "Nos presentamos en Fitur con una campaña tan amplia y variada como es nuestra tierra". "Disponemos de 22 kilómetros de costa distinguidas con todas las certificaciones de calidad e inclusivas. Por eso, como bien dice nuestro eslogan, somos una ventana al paraíso".

No obstante, ha agregado que "no vamos a quedarnos aquí. Estamos trabajando para ser un referente cultural: no sólo a través de nuestro museo de Semana Santa en la iglesia de Santa María o nuestra Noche en Vela. La Fundación María Zambrano debe ser la mejor embajadora de una de las pensadoras más importantes de la historia de nuestro país".

Además, ha continuado, "contamos con un pequeño museo dedicado a Miguel de Cervantes, cuyo pasado está fuertemente unido a Vélez-Málaga, y que vamos a poner en valor con visitas guiadas por el propio Cervantes, en la que El Quijote estará muy presente".

Al respecto, ha agregado que "nos vamos a unir, de hecho, a las ciudades cervantinas. Porque no podemos olvidar de que El Quijote, dice la leyenda, comenzó a escribirse en Vélez. El Teatro Lope de Vega, con más de 900 butacas y el segundo de mayor aforo de la provincia de Málaga, volverá a abrir sus puertas en sólo un año, lo que aumentará nuestro potencial, junto al futuro teatro de Torre del Mar, y nos permitirá celebrar conciertos, obras teatrales y óperas de primer nivel". "Trabajamos en el proyecto Portovelis, que daremos a conocer muy pronto, para revitalizar los fines de semana del centro histórico. La cultura volverá a ser un factor diferencial en nuestra oferta de sol, playa y turismo familiar. Tenemos mucho que enseñar y mostrar a nuestros visitantes. Mucho más que sol y playa", ha agregado.

También el regidor ha destacado que "Vélez-Málaga es uno de los municipios con mayor diversidad de la Costa del Sol y de Andalucía, porque en pocos kilómetros tenemos las mejores playas y una montaña repleta de acción". "Y ése es el mejor escaparate posible y lo que vamos a mostrarle a todos nuestros visitantes, junto a nuestra gran apuesta cultural. Y todo eso unido a la gran transformación urbanística que pronto vivirá nuestra tierra, ya que estamos tramitando el paso del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la Lista, lo que implica el desarrollo de importantes proyectos urbanísticos que verán la luz éste y el próximo año y que van a suponer una importante dinamización de la economía, el turismo y el empleo", ha dicho.

Por su parte, el concejal de Turismo, Jesús Atencia, ha agregado que la evolución del municipio de Vélez-Málaga a nivel turístico "desde nuestro primer encuentro aquí en 2016 ha sido muy importante". "Una transformación que nuestros visitantes experimentan desde el primer momento y lo que nos ha hecho situarnos en un vagón de cabeza en cuanto a destinos de costa en España. Vélez-Málaga y Torre del Mar son a día de hoy una apuesta segura para quien elige el turismo familiar, de ocio, de sol, playa, historia, cultura o festivales. Somos un destino único, diverso, familiar y lleno de recursos para que la experiencia de los viajeros sea única y repitan durante todo el año", ha apostillado.

ESLOGAN

En relación con el eslogan diseñado para esta edición de 2024 de Fitur, Atencia ha explicado que "refuerza la campaña que de manera velada venimos utilizando en nuestras publicaciones desde hace unos meses: 'Vélez-Málaga y Torre del Mar, una ventana al paraíso'. Una afirmación que proponemos a nuestros visitantes y que vincula a nuestro municipio con amaneceres de ensueño, parajes naturales de gran belleza, playas de gran encanto, gastronomía de calidad, un clima inmejorable y muy bien comunicado".

Así, ha indicado que "contamos con una amplia oferta cultural de calidad, con figuras como la filósofa universal María Zambrano y multitud de espacios culturales; con un total de once pueblos cargados de tradiciones propias que nos convierten en uno de los municipios más diversos de la Costa del Sol. Disponemos también de actividades de ocio de referencia internacional como Weekend Beach Festival y Air Show, que reúnen en cada edición a cientos de miles de personas en nuestras playas; a lo que se une nuestra Semana Santa, una de las más importantes del país"."Vélez-Málaga y Torre del Mar, a día de hoy, suponen un referente para el turismo en nuestro país y también a nivel internacional. Un municipio referente, que trabaja en la excelencia mediante certificaciones muy estrictas y que llega a este Fitur con las miras muy altas", ha subrayado.

Tras la presentación del video realizado para la campaña de promoción turística, tuvo lugar una degustación de platos típicos de la tierra organizada por la delegación de Turismo. Los asistentes, disfrutaron especialmente de la gastronomía de cuaresma, promocionada en Fitur a través de un plato muy nuestro, el ajobacalao, que el chef torreño Roberto Soler repartió a durante esta Feria Internacional de Turismo.

En lo que a los festivales ya afianzados en Torre del Mar se refiere, como el Weekend Beach y el Air Show, también se anunciaron importantes novedades. "Dos citas ineludibles para los amantes de la música y de la aviación que cada año llegan a congregar a miles de personas en nuestro municipio", han precisado.

Por otro lado, entre las acciones llevadas a cabo durante estos días, han destacado también la proyección del spot promocional en el corazón de la Gran Vía madrileña, en las pantallas de los cines Callao. "Vélez-Málaga trabaja para seguir siendo un referente como destino dentro del litoral español. Una labor que se promociona durante estos días en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, con la premisa clara del trabajo bien hecho, y en la que Vélez-Málaga y Torre del Mar se afianzan como destinos de primer nivel en una de las ferias de turismo más importantes de Europa", han concluido.