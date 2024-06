Vélez-Málaga traslada Portovelis a la noche del sábado 15 de junio en la plaza de Las Carmelitas

Se trata de un mercado que aúna comercio, diversión, cultura, arte y entretenimiento para todos los públicos

El mercado de Portovelis va a vivir su tercera edición el próximo sábado 15 de junio. Para esta ocasión cambia el día (pasa a celebrarse el sábado), la hora (se llevará a cabo por la noche para esquivar las altas temperaturas) y también el escenario, ya que se celebrará en la plaza de Las Carmelitas.

Esta tercera cita de Portovelis ha sido presentada este lunes en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga por el concejal del Centro Histórico, Juan Fernández Olmo; junto a la edil de Cultura, Alicia Ramírez; la de Comercio, Beatriz Gálvez; y el vicepresidente de la ACEV, Francisco Santiago Córdoba.

El edil de Centro Histórico ha explicado los motivos de los cambios que sufre esta tercera edición. "La intención es que cada tercer domingo de cada mes se lleve a cabo este mercado que aúna música, gastronomía, entretenimiento, arte, diversión... Pero en esta ocasión, y en vista de las altas temperaturas que nos comienzan a acompañar por estas fechas veraniegas, hemos decidido llevar a cabo una edición nocturna, adelantado al sábado tarde-noche su celebración".

Así pues será el sábado 15 de junio, desde las 20.00 hasta las 1.00 de la madrugada. Y el lugar para esta edición también cambia, ya que será en la plaza de Las Carmelitas y al aire libre. "Iremos diversificando las zonas, en colaboración con la ACEV, para próximas ediciones", ha explicado de inicio el concejal."Para esta cita vuelve a crecer el número de comerciantes participantes, ya que hay más de 40 puestos que tomarán parte. Habrá música, de la mano de los Electroduendes. Contaremos con la Academia de Baile de Cristina Gallardo y la Asociación Anne. Y contaremos también con el patio del Ayuntamiento como el recinto para acoger el Mercado de Arte, que fue una novedad en la pasada edición y que tuvo una magnífica acogida tanto por artistas como por los vecinos", ha añadido

Beatriz Gálvez también ha explicado más detalles de esta edición de Portovelis, que cambia de escenario pero no de filosofía. "Apostamos por este tipo de iniciativas que no solo dinamizan el comercio local, sino que sitúan a Vélez-Málaga como un municipio vivo, con ganas de innovar y poner en valor su Centro Histórico"."Portovelis se ha convertido en una de las herramientas para que el centro histórico de Vélez-Málaga comience a generar vida. Y no solo eso, sino que cada cita con Portovelis debe suponer la mejora constante de las calles, de la limpieza, de la seguridad y todo lo que conlleva", ha agregado.

Finalmente, la edil ha añadido que "como responsable de Industria y Comercio vamos a seguir apostando por este tipo de iniciativas y coordinar de manera conjunta con el resto de áreas cualquier tipo de mejora y reivindicación que vaya requiriendo su puesta en marcha".

La edil de Cultura, Alicia Ramírez, ha dicho: "El Mercado del Arte va a estar también presente en Portovelis, con la única salvedad de que en esta ocasión vamos a estar situados dentro de las instalaciones del Ayuntamiento, en la planta baja".

Finalmente, el representante de la ACEV ha invitado a los vecinos a la participación. "Ya pudimos comprobar en la primera y segunda edición que los ciudadanos de Vélez-Málaga están ávidos de este tipo de actividades que den vitalidad y movimiento al Centro Histórico de la ciudad. Y en esta ocasión, seguiremos apostando fuerte. Continuamos creciendo en cuanto a comercios se refiere, pero quiero recordar que aún están a tiempo de apuntarse para participar a través de los canales de la ACEV", ha finalizado.