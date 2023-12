Victoria de Carlos Balmaseda en el Campeonato de España de Profesionales Senior 'Costa de Almería'

El madrileño Carlos Balmaseda, con la vitola de doble campeón, y el gaditano Juan Quirós, que por su parte ha conseguido el tercer triunfo consecutivo en categoría Súper Senior, han sido los grandes protagonistas del Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior, que se ha disputado con éxito en el recorrido de Aguilón Golf.

A la entrega de trofeos asistieron, entre otras autoridades, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García; la diputada provincial, Esther Álvarez; José Javier Serrano, gerente de Aguilón; Pablo Mansilla, presidente de la Real Federación Andaluza de Golf; Marco Martín, diseñador y gestor de Aguilón; y Manuel Mancebo, árbitro principal de la prueba.

Ambos golfistas han conseguido los títulos en juego con sobresaliente merecimiento, abrazando el triunfo con una última vuelta de auténtico lujo. Un final extraordinario para un torneo en el que se ha disfrutado con el juego de golfistas de enorme calidad, con un listado de participantes simplemente admirable.

En el Campeonato de España de Profesionales Senior, Carlos Balmaseda ha conseguido su segundo título, un triunfo que ya firmó en 2021 pero que esta vez tenía un matiz muy especial, como ha dejado patente al finalizar mostrando la dedicatoria que había escrito en su guante: 'Te quiero papi', en recuerdo a su padre, fallecido este año.

Carlos Balmaseda salía con una sustancial ventaja que aumentó en el hoyo 2, pero que no permitió que se redujera a lo largo de todo el recorrido.

En los primeros nueve alternó dos birdies y dos bogeys, un par suficiente para mantener a raya a Santiago Luna, compañero de partido y principal rival.

En los segundos nueve hoyos, Balmaseda firmó tres birdies, sin errores, para igualar la tarjeta de los dos días anteriores (68), acabando a lo campeón con un birdie en el18 como se había prometido en la ronda anterior tras hacer bogey.

Luego dio rienda suelta a la emoción para recordar a su padre, su principal valedor, asegurando que desde arriba 'apretaba el culo' como hacía siempre, y para agradecer a su caddie, José Carlos Granados, 'que ve las caídas como nadie', su colaboración.

Santiago Luna no pudo mantener el segundo puesto ante la mejor vuelta del día de Miguel Ángel Martín (tres bajo par, igualado con Carlos Balmaseda), aunque lo intentó hasta el mismo 18, si bien su birdie no le permitió igualar en el segundo puesto.

No en vano, su par del día no fue suficiente ante el impresionante juego de Miguel Ángel Martín, que enlazó cuatro birdies del 15 al 18. Hizo seis a lo largo del día, remontando un inicio demoledor, con doble bogey en el 1.

Juan Quirós, histórico tercer triunfo consecutivo En la categoría Súper Senior (mayores de 65 años), el gaditano Juan Quirós se ha convertido en el primer jugador que logra tres victorias consecutivas (aunque él sólo recordaba dos), con una extraordinaria actuación en la final de Aguilón.

Juan Quirós vio la puerta del triunfo abierta con su birdie en el 1, que le permitía acortar la desventaja de dos golpes con la que partía con respecto a Domingo Hospital.

Luego, el birdie del 2 le confirmaría la posibilidad de volver a ganar , ya que los errores de Hospital y su juego sólido, sobre todo en los segundos nueve, con tres birdies sin errores, le auparon a un liderato firme que confirma la enorme calidad que atesora el jugador gaditano."La verdad es que he jugado muy bien. El pie no me ha molestado en exceso y me ha permitido hacer mi juego, superando a Txomin, que hoy no ha estado muy afortunado. Y eso que es un enorme jugador. A mí me encanta su juego con los hierros (con el driver no) y se lo he dicho muchas veces. Pero hoy, afortunadamente, las cosas me han salido mejor a mí", ha dicho.

Su principal rival, Domingo Hospital, le halagaba de forma elegante: "Ha jugado muy bien. "Tiene un juego desde el tee que puede competir con cualquiera en España. Yo he jugado mal, no hay excusa, aunque me quedo con que he sido segundo en todos los Campeonatos de España que he disputado en las diferentes categorías. A ver si cambia en el futuro", ha señalado.

Hospital cedió su primer golpe en el 1 y se dejaría otros cinco más por el recorrido (dos en el 6), reducidos por los tres birdies que firmó a lo largo de su vuelta.

Emilio Rodríguez, que firmó la cuarta mejor tarjeta del día, par, acabó en tercera posición a ocho golpes del campeón, seguido por Juan Anglada (-1 en la tercera ronda) y José Antonio Salgado, uno de los favoritos, que sólo se ha dejado ver en la final con 3 bajo par, sumando cinco birdies.

Este Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino ha contado con el patrocinio principal de la Diputación Provincial de Almería a través del destino 'Costa de Almería'.

Además, apoyan la celebración del torneo la Real Federación Española de Golf, la Real Federación Andaluza de Golf, Aguilón Golf y el Ayuntamiento de Pulpí.