Un vecino de las 500 Viviendas de Almería se lleva medio millón de euros con el 'Rasca X20' de la ONCE

Un vecino del barrio almeriense de Las 500 Viviendas se ha llevado un premio de medio millón de euros con el 'Rasca X20' de la ONCE despachado por Nieves Guirado, vendedora de la ONCE desde 2016, que tiene su punto de venta instalado en la Avenida Madrid de la capital. "Tengo un yo qué sé, estoy muy contenta, muy feliz", ha afirmado afirma Marini, como le llaman sus vecinos, quien además a asegurado sentirse "muy, muy contenta porque los vendedores de la ONCE podemos arreglar muy bien la vida de una persona y de una familia entera", según ha trasladado a través de una nota de la organización.

Este es el mayor premio que ofrece este juego de lotería activa de la ONCE, cuyo boleto cuesta cinco euros, en el que hay que rascar dos áreas de juego para ganar premios al instante.

