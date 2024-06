Vox acusa al Ayuntamiento de Vélez de "permitir obras no autorizadas en San Pitar"

El portavoz de Vox en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, Javier Herreros, ha criticado este jueves en el Complejo Arqueológico y Monumental de San Pitar "la aparición de una construcción que genera un gran impacto visual en la zona".

Herreros ha recordado que ya en el pleno ordinario del pasado mes, su grupo político advirtió de esta situación. En ese momento, ha continuado, "la concejala responsable del PFEA, Belén Zapata, aseguró que las obras contaban con todos los permisos del Ayuntamiento", lo que Herreros ha calificado de declaraciones "falsas", ya que, a su juicio, la edil "estaba mal asesorada o mal informada".

En este sentido, ha señalado que "a pesar de las reiteradas solicitudes de información al Ayuntamiento, las cuales no fueron respondidas, Vox ha tenido acceso al informe del arquitecto municipal" y dicho informe "revela que las obras en curso no se ajustan al proyecto original, elevándose una segunda planta que no se contemplaba en el proyecto original"."Una situación que provoca un impacto visual dantesco en este entorno monumental", ha advertido, al tiempo que ha añadido que "nos resulta incomprensible que un Ayuntamiento tan escrupuloso con el cumplimiento de la normativa urbanística con nuestros vecinos pueda cometer este desaguisado".

Por ello, desde Vox han pedido al regidor que "muestre sensibilidad, tome medidas y ordene la inmediata demolición de esta segunda planta, no contemplada en el proyecto original y que está generando este enorme impacto visual en San Pitar". "Un entorno que, a todas luces, debe ser protegido y promovido", ha agregado.

Asimismo, Herreros ha manifestado la intención de Vox de que su petición sea atendida por parte del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y, "en caso contrario Vox procederá a comunicarlo a sus servicios jurídicos para que estudien la interposición de una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito urbanístico contra la ordenación del territorio", ha concluido.