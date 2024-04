Vox insta al Ayuntamiento a que solucione los problemas de seguridad vial en Junta de los Caminos

El grupo municipal Vox Málaga ha presentado una moción en la que solicita al Consistorio de la capital que realice una serie de obras cuya finalidad es "garantizar la libertad deambulatoria, así como en seguridad vial en la barriada de Junta de los Caminos", en Puerto de la Torre.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el portavoz de Vox Antonio Alcázar, quien ha destacado que "es una reivindicación de los vecinos desde hace años, a las que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso".

En este sentido, ha anunciado que, mediante la moción presentada, "venimos hacernos eco de las demandas históricas reivindicadas por los residentes de la barriada de la Junta de los Caminos y Diseminados, en el distrito del Puerto de la Torre, que por el desarrollo de la ronda A-7 ha quedado peatonalmente aislada del resto del núcleo urbano al que pertenece, no existiendo acceso peatonal ni paso seguro de bicicletas en el cruce con la precitada autovía A-7".

Otras de las demandas de los residentes que vienen reiterando desde el pasado mes de noviembre, mediante registro electrónico, ha manifestado Alcázar, "es una solución definitiva a la problemática del acceso de autobuses a la última parada de la línea 21, que continúa sin señalizar como prohibido parar y estacionar".

Esto ocasiona que "los vehículos aparquen, a veces, de forma incorrecta y dificultando el acceso y maniobrabilidad de los autobuses para acceder a esta última parada", ha declarado Alcázar.

Para Vox, la falta de aparcamiento en la zona es otra problemática recurrente que influye negativamente en este asunto. Algo que, tal y como aseguran los vecinos, también se ha comunicado, por vía telemática, a la Junta de Distrito Nº10 y a la Empresa Municipal de Transportes; aportando, explican, "incluso soluciones viables desde la asociación de vecinos Junta de los Caminos y Diseminados, tanto para el aparcamiento como para la maniobrabilidad del propio autobús, con la única respuesta hasta la fecha de que está en estudio".

Desde el grupo municipal de Vox consideran que la capital malagueña, desde hace años, ha centrado su desarrollo en la mejora de las zonas más céntricas, desatendiendo las zonas más apartadas de la ciudad, como son Puerto de la Torre, Guadalmar, distrito Este o Campanillas, entre otras.

A este respecto, Alcázar ha señalado que no entraría a valorar el modelo de ciudad que se quiera implementar por parte del actual equipo de Gobierno, aunque, a su juicio y conforme al actual estado de planificación urbana, "no existe o, al menos no está claramente definido, ningún modelo de ciudad". Y, ha proseguido, "lo que sí nos parece relevante, es la clara discriminación que sufren los ciudadanos según el lugar donde residen"."Se puede, y es legítimo, fomentar aquellos proyectos de mayor interés turístico en detrimento de otros proyectos de desarrollo en zonas menos atractivas para esta industria. Pero, lo que no lo es, es causar una merma en los derechos de los residentes de la ciudad en base a la carencia, en ocasiones total ausencia, de elementos esenciales y básicos de los que esta administración debe proveer", ha afirmado el edil de Vox.

De esta forma, Antonio Alcázar ha querido dejar claro que "todas estas personas pagan, en igualdad de condiciones, las tasas e impuestos que esta Corporación exige para el sostenimiento de los servicios básicos de la ciudad". Por tanto, ha señalado, "todas estas personas tienen los mismos derechos que el resto de los residentes malagueños a recibir el mismo grado de infraestructuras básicas que el resto de ciudadanos".

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Vox Málaga se ha presentado una moción en la que se denuncia precisamente "la dejación de funciones en relación al tiempo en el que se viene reclamando dichas medidas, por otra parte, básicas y elementales para cualquier ciudad", además de instar al equipo de Gobierno a que se comprometan a "llevar acabo la ejecución de las obras y la apertura de crédito necesario para realizar los estudios necesarios dentro del presente año".