Vox Coín lamenta el rechazo a mociones como la de mejorar los carriles bici

El portavoz de Vox en el municipio malagueño de Coín, Luis Miguel Rivas, ha mostrado su "asombro" por el rechazo de varias mociones "importantes" para la localidad parte del PP. Entre otras, ha citado la negativa a una propuesta para la mejora de los carriles bici en el municipio.

En un comunicado, Vox ha explicado que la moción "buscaba optimizar la seguridad y accesibilidad de estos carriles para los ciclistas", al tiempo que ha lamentado que "fue rechazada en una acción conjunta de los 'populares' y Podemos", una alianza que Rivas ha descrito irónicamente, "como las sandías, verdes por fuera y rojas por dentro".

Rivas también ha destacado la "problemática actual" de los carriles bici en la localidad y ha señalado "su insuficiente anchura que impide la circulación segura de bicicletas, además de problemas adicionales como grietas, suciedad y barro que aumentan el riesgo para los usuarios".

Son de doble sentido, ha explicado y "cada sentido tiene 63 centímetros de ancho, cuando las bicicletas estándar tienen 73 y 83 centímetros de ancho, lo cual impide que un ciclista pueda venir por este carril bici con seguridad". "Prueba de esto es que llevamos ya un buen rato aquí y no ha pasado ni una sola bicicleta. Lo que es más normal es verlos pasar por detrás, por la carretera", ha dicho.

Ha agregado que la moción rechazada proponía, "no sólo la reparación y adecuación de estos carriles, sino también la reevaluación de su uso para, en casos no solucionables, aprovechar el espacio para ampliar aceras o plazas de aparcamiento"."Especialmente --ha indicado-- por esta zona paseaban muchos vecinos y las aceras son muy estrechas. En esos casos, podrían ampliarse". Además, ha afirmado que "lo que nos gustaría es que se pueda transitar por estos carriles bici, pero si hay alguna razón técnica para no poder hacerlo, entonces, ampliar plazas de aparcamiento donde se pueda o aceras donde se pueda".

En este punto, ha señalado que "a pesar de la eliminación de ciertos aspectos de la moción para ganar apoyo, especialmente a solicitud del PSOE y el Partido Andalucista, quienes sí votaron a favor, el PP, junto con Podemos decidieron mantener el estado precario de los carriles bici, argumentando 'los populares' que 'era algo que ya se estaba haciendo'".

Al respecto, el edil de Vox ha señalado que "solo hay que verlo para darse cuenta de la total y absoluta falta de mantenimiento" y ha añadido, dirigiéndose al PP, que "mantener unos carriles bici en correcto estado de seguridad no es pintar las líneas de azul". Otra cosa más, ha puntualizado, "en lo que se ponen de acuerdo el PP y Podemos, en pintar las cosas de colorines en lugar de dedicarse a gestionar de forma eficiente y útil, con sentido común, los recursos de todos los vecinos de Coín"."En lugar de aplicar el sentido común y actuar en beneficio del municipio, parece que el PP prefiere negar la mayor e insistir en que los problemas no existen. Cuando, por mucho que se niegue la realidad, no va a desaparecer", ha insistido el edil de Vox.

Asimismo, ha lamentado que el PP "no haya tenido en cuenta su iniciativa para promover la transparencia en los proyectos de VPO, instalando unas placas al finalizar las obras en las que se indique cuándo se aprobaron, cuándo se terminaron, el coste inicial o el coste final". De forma que, ha añadido, "pudiera quedar perfectamente clara esta información para el futuro".

Por otro lado, ha añadido que "otra iniciativa en la que los populares se han posicionado en contra, indicando nuevamente que era algo que ya se estaba realizando" es la que, desde Vox, "se ha presentado para promocionar las fiestas locales en la comarca y el resto de la provincia"."Mientras --ha dicho-- vemos como los municipios vecinos promocionan sus fiestas en Coín, las fiestas de Coín, por mucho que insista el PP, no se promocionan en los municipios vecinos y, mucho menos, en el resto de la provincia".

Por último, Rivas ha lamentado la postura del PP en Coín y ha incidido en que desde Vox "no van a dejar de señalar todo lo que consideren que va en contra de los vecinos de Coín, se aleje del sentido común o que, directamente, sea un engaño hacia la ciudadanía"."Desde Vox vamos a seguir haciendo una oposición constructiva, aportando para mejorar la vida de nuestros vecinos e insistiendo para que el dinero de los impuestos, dinero que es de todos, se emplee en lo que verdaderamente importa. Vamos a seguir trabajando para solucionar los problemas reales y vamos a seguir poniéndolos encima de la mesa, pese a que los populares continúen tratando de dibujar un Coín de fantasía", ha concluido.