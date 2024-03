Vox valora apoyo en Diputación para arreglo de MA-3203 y exige a Ayuntamiento de Vélez garantizar cumplimiento

El portavoz de Vox en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, Javier Herreros, en relación con el ensanche y arreglo de la carrtera MA-3203, ha mostrado su "satisfacción" por la aprobación de manera unánime de la iniciativa presentada por Vox en la Diputación.

Además, ha incidido en que "es necesario ir un paso más allá y solicitar al Ayuntamiento que --desde la institución veleña-- se insista a la Diputación para que esta moción se lleve a cabo en el menor tiempo posible".

Herreros sobre la "problemática" ha explicado que "la carretera MA-3203, que discurre desde la N-340 hasta Cajiz, atravesando la A-7; es una vía por la que transitan vehículos con mercancías, ciudadanos que se dirigen a su puesto de trabajo, además de ciclistas". "Esta carretera da acceso al polígono de la zona y a diferentes empresas de subtropicales que se encuentran allí situadas", ha añadido.

Así, ha indicado que esta iniciativa de Vox "es más que necesaria", para que la Diputación de Málaga "estudie y analice las actuaciones a llevar a cabo para garantizar una mayor seguridad de estos viales", ya que, "a diario soporta una gran densidad de tránsito, además del gran tamaño de algunos vehículos que transitan por la misma".

Ha afirmado también que "es preciso su ensanchamiento y mejora, ya que en algunos puntos, debido a la estrechez de la carretera, supone un peligro para la circulación en ambos sentidos, sobre todo, si son vehículos de gran tamaño, como es el caso de los camiones".

Además, ha continuado, "es muy necesaria la mejora del asfaltado, su ensanchamiento para la creación de los arcenes, así como la mejora de la señalética de la mencionada carretera".

Por otro lado, el portavoz de Vox ha destacado "la gran importancia de la seguridad vial, una asignatura aún pendiente de mejora". "Son muchas las carencias que presentan nuestras carreteras debido al abandono de las mismas", ha advertido.

También ha señalado que a consecuencia del "mal estado de muchas de nuestras carreteras, se producen accidentes que podrían haberse evitado de llevar un correcto mantenimiento y mejora de estas".

Por último, Herreros ha puesto de manifiesto que desde Vox "no podemos hacer oídos sordos al gran peligro que supone el mal estado de nuestras carreteras a causa de un asfalto deteriorado, inadecuada señalética o la estrechez de las mismas, entre otras"."Seguiremos trabajando desde todas las instituciones en las que tenemos representación para conseguir sacar adelante iniciativas como esta, que se aprobó ayer de manera unánime en la Diputación" y ha insistido en que "vamos a solicitar, durante el Pleno de mañana, al Ayuntamiento de Vélez-Málaga que, no sólo reitere esta solicitud de mejora de la carretera MA-3203 sino que exija el cumplimiento de los acuerdos y que esta iniciativa no se quede en un cajón durante muchos años más", ha concluido.